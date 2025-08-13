Tak Simona Halep nazwała Igę Świątek. Tego już nie cofnie

Kilka miesięcy temu rumuńska prasa mocno krytykowała Igę Świątek z powodu sprawy dopingowej, która miała miejsce pod koniec 2024 roku. Przykład polskiej tenisistki, która została zawieszona tylko na miesiąc po pozytywnym teście antydopingowym, miał być dowodem na niesprawiedliwość wobec Simony Halep. Była liderka rankingu WTA została zawieszona w październiku 2022 r. po wykryciu w jej organizmie roksadustatu. Pierwotną dyskwalifikację na czterech lat skrócono do dziewięciu miesięcy. Rumuni - podobne jak sama zawodniczka - nie mogli pogodzić się z tą karą w kontekście łagodniejszej sankcji dla Świątek.

Halep naprawdę powiedziała to o Świątek. Poszło w świat

Od tych wydarzeń minęło jednak sporo czasu i Polka nie jest już "persona non grata" dla rumuńskiej prasy. Widać to choćby po publikacjach, które pojawiły się przy okazji starcia z Soraną Cirsteą w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Simona Halep, która wiosną zakończyła karierę, ujawniła, że jej aktualną faworytką w kobiecym tenisie jest właśnie Iga Świątek. Określiła ją jednym słowem: "kompletna".

- Nie oglądam zbyt często, ale od czasu do czasu oglądam mecze. Lubię Świątek, ponieważ jest wszechstronna. Oglądałam również finał Wimbledonu. Ma bardzo dobrą postawę, świetnie się porusza. Analizuję pewne rzeczy, na które wcześniej nie zwróciłabym uwagi - śmiała się dwukrotna triumfatorka wielkoszlemowa. - Wydawała mi się silna. Wcześniej, gdybyś poprosił mnie, abym o tym opowiedziała, nie zdawałabym sobie z tego sprawy - powiedziała w programie Antena Sport.

Halep była obecna w Loży Królewskiej podczas niedawnego finału Wimbledonu, który Świątek wygrała 6:0, 6:0. Polka i Rumunka na korcie spotkały się czterokrotnie. Obie wygrały po dwa pojedynki.