Linette sprawiła w Cincinnati najpiękniejszą sensację! To była murowana faworytka

Linette nie miała za sobą najlepszych tygodni, gdyż szybko odpadała z ostatnich czterech turniejów, ale Pegula mogła powiedzieć o sobie to samo. Czwarta rakieta świata zacięła się po wygranej w Bad Homburg (w finale pokonała Igę Świątek), a szczególnie bolesna była dla niej porażka w pierwszej rundzie Wimbledonu.

Linette świetnie rozpoczęła spotkanie

Mimo wszystko za 31-latką przemawiała pozycja w rankingu WTA, doświadczenie oraz to, że grała turniej we własnym kraju. Ale to nie przeraziło polskiej tenisistki. W pierwszym secie zawodniczki wymieniły się aż sześcioma przełamaniami, a jego przebieg doprowadził do tie-breaka. Tam Linette wytrzymała wojnę nerwów, wygrywając decydującą część partii 7:5.

Drugi set na swoją korzyść rozstrzygnęła Pegula. O jej sukcesie przesądził przede wszystkim dobry pierwszy serwis, którego skuteczność wyniosła przyzwoite 74%. Zresztą najlepszym zwieńczeniem tej części meczu był ostatni punkt, który dał Amerykance zwycięstwo. Zdobyła go bowiem perfekcyjnie zagranym asem serwisowym.

Niespodzianka stała się faktem!

W secie numer trzy obie tenisistki pilnowały własnego podania, ale z czasem faworytkę zaczęło frustrować to, że nie mogła niczym zaskoczyć rywalki. Zaczęła się coraz bardziej denerwować, a jak wiadomo, nerwy nie są najlepszym doradcą na korcie. Tym sposobem niespodziewanie dała się przełamać na 3:5, wobec czego Magda Linette była tylko o seta od wygrania meczu.

Linette sprostała jednak zadaniu i mogła cieszyć się z pokonania wielkiej faworytki! W tym roku dopiero po raz drugi udało jej się wygrać z tenisistką aktualnie znajdującą się w top 5 rankingu WTA. Zaś w całej karierze dokonała tego zaledwie po raz szósty.

Rywaklą 33-latki w kolejnej rundzie turnieju w Cincinnati będzie zwyciężczyni spotkania Clara Tauson - Weronika Kudiermietowa.

Magda Linette 7:6, 3:6, 6:3 Jessica Pegula