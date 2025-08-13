Tak wygląda ranking WTA po tym co Świątek zrobiła w meczu z Cirsteą

Po odpadnięciu w IV rundzie w Montrealu Iga Świątek udała się na turniej do Cincinnati. Co ciekawe, wystarczył jej tylko jeden mecz, by awansować do IV rundy. Przypomnijmy, że mistrzyni Wimbledonu rozpoczęła rywalizację od II rundy, gdzie pokonała Anastazję Potapową 6:1, 6:4. W kolejnej miała się mierzyć z Martą Kostiuk, ale ta z powodu urazu wycofała się w turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

WTA Cincinnati: Iga Świątek pokonała Soranę Cirsteę

W związku z tym miała przerwę, a o ćwierćfinał zagrała z Soraną Cirsteą, która wyeliminowała m.in. Magdalenę Fręch (7:6, 2:6, 6:4). Mecz bardzo dobrze rozpoczął się dla Igi Świątek, która już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Później tenisistki broniły swoich podań, ale ten jeden gem zadecydował, że po 45 minutach gry pierwszy set padł łupem Świątek.

Z kolei w drugim secie tenisistki miały problem z utrzymywaniem własnych podań. Najpierw Świątek wykorzystała break pointa, a następnie do wyrównania doprowadziła Cirstea, odłamując wynik. Ostatecznie Polka wygrała 6:3, a w całym meczu 2:0. "Nie był to wielki mecz. Momentami bardzo szarpany, bez rytmu, ale Iga Świątek jest w ćwierćfinale w Cincinnati! 95 minut!" - relacjonował Filip Modrzejewski na łamach Sport.pl.

Tak wygląda ranking WTA Live po meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea w Cincinnati

Dzięki temu zwycięstwu Iga Świątek dopisała sobie kolejne punkty do rankingu WTA. Aktualnie ma ich 7148. Polka goni drugą Coco Gauff, która ma ich już tylko o 631 więcej (7779 pkt). Arynie Sabalence na razie nie ma szans zagrozić. Białorusinka ma ich 11 130 pkt i pewnie prowadzi.

W ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Jekaterina Aleksandrowa - Anna Kalinska. Gauff swój mecz 1/8 finału zagra z niżej notowaną Lucią Bronzetti (61. WTA). Ten mecz zaplanowano na czwartek 14 sierpnia. Z kolei Aryna Sabalenka wyjdzie na kort jeszcze w środę 13 sierpnia. Zmierzy się z Jessica Bouzas Maneiro (42. WTA). Ten mecz rozpocznie się nie przed godz. 21:00 (czasu polskiego).

Zobacz też: Słynny trener sióstr Williams nawet się nie zawahał. Oto co wróży Świątek