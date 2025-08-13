Oto co mówią eksperci po meczu Świątek - Cirstea. "Zapomnijmy"

W pierwszym spotkaniu turnieju w Cincinnati Świątek pokonała Anastazję Potapową 6:1, 6:4. Kolejny mecz z Martą Kostjuk wygrała walkowerem. Wydawało się, że Sorana Cirstea nie będzie stanowić dla niej żadnej przeszkody, ale pierwszego seta faworytka wygrała zaledwie 6:4.

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Delikatnie rzecz ujmując, nie był to najlepszy set w wykonaniu 24-latki, choć oczywiście zakończył się zwycięstwem. Jose Morgado z tego względu podzielił się na X ciekawą statystyką.

- Trzecia zawodniczka świata nigdy nie przegrała z tenisistką w wieku 35 lat lub starszym. Sorana ma na swoim koncie 24 (!) zwycięstwa z pierwszą dziesiątką w swojej karierze, ale tylko jedno zwycięstwo z tenisistką z pierwszej trójki.

Mimo wszystko, po Świątek widać było brak spokoju w grze. Świadczyła o tym statystyka aż 17 niewymuszonych błędów, którą uchwycił jeden z fanów.

- Jest do przodu, ale Iga ma problem z timingiem dzisiaj - napisał profil FanTomas Szary, obserwowany przez ponad 50 tysięcy użytkowników.

Nerwy udzielały się Świątek, ale także jej rywalce. "Sorana Cirstea kłóci się o piłkę, która... wylądowała na linii" - opisał profil Z kortu.

Następnie ten sam użytkownik udostępnił powtórkę wideo tej absurdalnej sytuacji.

Mistrzowska statystyka Świątek. Tylko dwie tenisistki lepsze od niej

W drugim secie Polka wygrywała już 4:1, wydawało się więc, że ta partia okaże się spacerkiem. I chociaż rywalka sprawiła jej nieco problemów, niwelując stratę do ledwie jednego gema, to ostatecznie Świątek ponownie okazała się lepsza. Tym razem triumfowała 6:3.

- W drugim secie zrobiło się nieco trudniej przy prowadzeniu 4:1, ale udało się wygrać. 46 wygrana w 2025 roku. 11 z 12 wygranych ostatnich spotkań - opisał The Tennis Letter.

Profil OptaAce z powodu wygranej polskiej tenisistki podzielił się zaskakującą statystyką. - 80 - Iga Świątek odnotowała swoje 80. zwycięstwo w turniejach WTA-1000 na kortach twardych w 102 meczach. Tylko S. Williams (91) i Azarenka (98) odnotowały 80 zwycięstw w mniejszej liczbie takich meczów od wprowadzenia formatu w 2009 roku.

- Mecz Iga Świątek - Sorana Cirstea był grany w takiej pogodzie, że od patrzenia można się było zmęczyć. Ważne, że do przodu, a w ćwierćfinale z Kalinską albo Aleksandrową już mocniejszy test - podsumował Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

- 6:4, 6:3 wygrywa Iga Świątek w 4r. #CincinnatiOpen i jest już w ćwierćfinale (vs. Aleksandrowa lub Kalinska). Ale to nie był mecz, który będziemy zbyt długo pamiętać. Liczy się tylko zwycięstwo, o reszcie zapomnijmy - skomentował postawę Polki na korcie Adam Romer.