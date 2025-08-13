Niewiarygodne, co działo się w meczu Świątek. Rosjanin aż włożył głowę do lodówki

Dwa dni temu widzieliśmy, jak w upalnym Cincinnati w stanie Ohio gra w tenisa wyniszcza Arynę Sabalenkę i Emmę Raducanu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Tamten trwający ponad trzy godziny mecz wygrała liderka światowego rankingu. I później mówiła, że prosto z kortu poszła na aż 10-minutową zimną kąpiel. Oraz że po takim wysiłku nie dałaby rady zagrać następnego dnia, ale na szczęście program turnieju jej do tego nie zmusza (gra się co drugi dzień, jak w turniejach wielkoszlemowych).

Sabalenka w bardzo wysokiej temperaturze powietrza i przy bardzo dużej wilgotności popełniła przeciw Raducanu aż 72 niewymuszone błędy. Wygrała charakterem – zwyciężając w tie-breakach pierwszego i trzeciego, decydującego seta.

Aż takiego charakteru nie pokazał Daniił Miedwiediew. Rosyjski tenisista będący obecnie na 15. miejscu w rankingu ATP niespodziewanie odpadł już po swoim pierwszym występie w Cincinnati – przegrał 7:6, 4:6, 1:6 z 85. w światowym rankingu Australijczykiem Waltonem. A zanim przegrał, schładzać się próbował nawet tak:

Rosjanin w Cincinnati wkładał głowę do lodówki, a Duńczyk Holger Rune aż do tego stopnia szukał cienia w meczu z Amerykaninem Michelsenem.

Ludzie, którzy są w Cincinnati nawet nie tyle zastanawiają się czy tamtejsze warunki są dla tenisistów bezpieczne, co twierdzą, że w pewnych porach dnia mecze nie powinny być rozgrywane.

Właśnie o takiej porze toczyło się spotkanie Igi Świątek z Soraną Cirsteą. Mecz ruszył tuż po godzinie 11 czasu lokalnego. „Widać po Idze, że jest już bardzo mocno rozgrzana. Przyznam się szczerze: pierwszy raz w życiu widzę zawodniczkę, która na kort już wychodzi spocona. Rozgrzewka na pewno była bardzo intensywna, ale oczywiście też mamy na uwadze, że w Cincinnati są wręcz koszmarne warunki do gry: ponad 30 stopni, bardzo wysoka wilgotność [na początku meczu Świątek – Cirstea wynosiła 83 proc.]" – mówiła Joanna Sakowicz-Kostecka, komentując mecz w Canal+. - Wielu tenisistów i wiele tenisistek, mówiąc delikatnie, nie przepada za rywalizacją właśnie tam – dodawała była tenisistka.

Udary, wymioty. "W jakim innym sporcie tak jest?"

Mniej delikatnie o rywalizowaniu w tym amerykańskim piekle wyraził się Ivan Ljubicić. „Nikt nie wygrywa, gdy zawodnicy mdleją z powodu ekstremalnych warunków. W jakim innym sporcie tak jest?" – pytał w mediach społecznościowych kiedyś czołowy tenisista świata, a w ostatnich latach trener, który pracował m.in. z Rogerem Federerem. „Zawodnicy są proszeni do wychodzenia na kort dzień w dzień, aby dawać z siebie wszystko w takich warunkach. Nie ma to nic wspólnego z byciem w formie" – dodawał Chorwat.

Ljubicić ma rację – w sesjach dziennych niektóre mecze toczą się nawet w 40-stopniowych upałach. Udaru słonecznego w Cincinnati doznali Arthur Rinderknech i Francisco Comesana.

Na szczęście takich obrazków nie oglądaliśmy w trakcie meczu Świątek – Cirstea. Owszem, Polka była mokra już przed rozpoczęciem gry, a w trakcie rywalizacji koszulka wręcz przyklejała się do ciała Igi. Ale mecz nie potrwał długo, a też nasza tenisistka nie miała za sobą zbyt wiele czasu spędzonego na kortach w Cincinnati w poprzednich rundach.

Świątek zmieniała koszulkę i czapkę. Ale rywalka miała jeszcze gorzej

Świątek do czwartej rundy doszła, mając wolny los w rundzie pierwszej, pokonując Anastisiję Potapową 6:1, 6:4 w rundzie drugiej i wygrywając walkowerem z Martą Kostiuk, która przed trzecią rundą zgłosiła kontuzję. Dużo bardziej zmęczona była na pewno Cirstea. Rumunka przed starciem ze Świątek rozegrała trzy trzysetowe mecze, które trwały kolejno dwie godziny i 21 minut (z Vekić), dwie godziny i 24 minuty (z Fręch) oraz dwie godziny i 48 minut (z Yuan). W sumie daje to aż siedem godzin i 33 minuty grania. Przy zaledwie godzinie i 14 minutach, jakie w nogach po wcześniejszych fazach turnieju miała Świątek.

Na korzyść Igi przemawiał też jej wiek. Polka ma 24 lata, a Rumunka – już 35. Na pewno organizm Igi regeneruje się szybciej. I choć wizualnie na korcie to Świątek wyglądała na bardziej „ugotowaną" niż Cirstea, to jednak obserwując mecz, widziało się, że jakością poruszania się, intensywnością grania i ogólną kondycją nasza tenisistka góruje nad rywalką.

Mimo to przy stanie 6:4, 4:1 Świątek zmieniła koszulkę i czapkę. Zrobiła to, mimo że nie mogła pójść do szatni. - Widać, że już nie dało się grać w tak przepoconej, przemoczonej koszulce. Widzimy, jak bardzo Idze doskwiera ten upał - mówiła Sakowicz-Kostecka. - To jest sauna - dodawał komentujący razem z nią Żelisław Żyżyński.

To się działo po godzinie i 13 minutach gry, a po kolejnym kwadransie było już tylko 6:4, 4:3. Świątek wyraźnie przeżywała gorszy moment. Męczyła się, frustrowała, gestykulowała do swojego zespołu siedzącego na trybunach. Na szczęście przezwyciężyła to. Wygrała mecz 6:4, 6:3 i już jest w ćwierćfinale. Tam zagra z Rosjanką Aleksandrową albo z jej rodaczką Kalinską. Mecz z każdą z nich zapowiada się na trudną przeprawę dla Polki. A jeśli swoje dołoży pogoda, będzie jeszcze trudniej.