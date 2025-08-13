Powrót na stronę główną
Słynny trener sióstr Williams nawet się nie zawahał. Oto co wróży Świątek
10, 15, a może nawet 20! Wielu ekspertów i kibiców zadaje sobie pytanie, ile turniejów wielkoszlemowych w swojej karierze wygra Iga Świątek. Na to pytanie odpowiedział były legendarny trener tenisa - Rick Macci.
fot. Screen: https://www.youtube.com/watch?v=bnLc3tHq8no fot. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Roland Garros 2020, 2022, 2023, 2024, US Open 2022 i Wimbledon 2025 - właśnie wtedy Iga Świątek triumfowała w turniejach wielkoszlemowych. Polka ma już sześć zwycięstw. Z aktywnie grających tenisistek (nie licząc Venus Williams, która ma 45 lat i nie pogra już długo) Polka ma najwięcej triumfów w turniejach wielkoszlemowych. Liderka światowego rankingu - Białorusinka Aryna Sabalenka ma tylko trzy (Australian Open 2023, 2024 i US Open 2024). 

Rick Macci wydał wyrok ws. Igi Świątek

Wielu ekspertów i kibiców zastanawia się, ile Iga Świątek może wygrać w sumie turniejów wielkoszlemowych w swojej karierze. Padają różne liczby. Ci najwięksi optymiści liczą, że Polka dogoni Serenę Williams. Amerykanka miała aż 23 triumfy w erze Open. Na pytanie, jak dużo może wygrać Świątek turniejów wielkoszlemowych odpowiedział były legendarny trener - Rick Macci. 

- Z pewnością Światek przejdzie do historii tenisa jako jedna z najlepszych zawodniczek. Iga zdobędzie dwucyfrową liczbę tytułów wielkoszlemowych. O ile będzie miała na to ochotę. Pamiętajcie, ona ma dopiero 24 lata. Chociaż Aryna Sabalenka ma większą siłę ognia, a Coco Gauff jest niesamowitą sprinterką - przyznał Macci. 

Podkreślił też, że Świątek oprócz Sabalenki czy Gauff nie ma wielkiej konkurencji. W dodatku zawodniczki nie potrafią utrzymać tak wysokiej formy przez dłuższy okres czasu, tak jak to robi Świątek. 

- Jest wiele zawodniczek, które pojawiają się epizodycznie, wygrywają jednego Wielkiego Szlema, ale nagle wypadają z touru. Nie mam za to żadnych wątpliwości co do Igi, bo jej forma jest sprawdzona. Ma sześć Wielkich Szlemów w kieszeni i nic nie przebije jej wielkiej formy. I bez wątpienia dwucyfrowa liczba Wielkich Szlemów są już na horyzoncie - dodał. 

Macci w swojej karierze był trenerem m.in. sióstr Sereny i Venus Williams, Jennifer Capriati, Marii Szarapowej, Mary Pierce, Sofii Kenin i Andy'ego Roddicka. 

Iga Świątek w środę o godz. 17 zagra w 1/8 finału turnieju w Cincinnati z Rumunką Soraną Cirsteą (138. WTA). 

Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

