To, co dzieje się w Cincinnati, to porażka tenisa? "Nikt nie wygrywa"

Najlepsi tenisiści świata zmagają się z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, wielkimi upałami w Cincinnati. Czasami podczas ich meczów jest nawet ponad 40 stopni! Już dwóch tenisistów zmagało się z udarami słonecznymi. Byli to Argentyńczyk Francisco Comesana (71. ATP) oraz Francuz Arthur Rinderknech (70. ATP). Ten drugi nawet skreczował po pierwszym secie meczu z Kanadyjczykiem Felixem Augerem-Aliassime (28. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Ivan Ljubicić grzmi o warunkach atmosferycznych w Cincinnati. "W jakim innym sporcie tak jest?"

Na temat upałów w Cincinnati wypowiedział się Ivan Ljubicić, były chorwacki tenisista, brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Aten (2004) w grze podwójnej.

„Nikt nie wygrywa, gdy zawodnicy mdleją z powodu ekstremalnych warunków. W jakim innym sporcie tak jest? Zawodnicy są proszeni do wychodzenia na kort dzień w dzień, aby dawać z siebie wszystko w takich warunkach. Nie ma to nic wspólnego z byciem w formie" - napisał Ivan Ljubicić w mediach społecznościowych.

Na jego post zareagował w komentarzach m.in. amerykański tenisista Mardy Fish.

"Właściwie myślę, że to wszystko kwestia kondycji. Problem w tym, że jeśli warunki cię zawiodą, nie możesz zejść z kortu. Nie ma żadnych przerw - napisał Fish.

O wydarzeniach w Cincinnati pisał portal Puntodebreak.

"Niepokojące i niebezpieczne obrazy wciąż napływają z turnieju ATP Cincinnati 2025. Po udarze słonecznym, którego doznał Arthur Rinderknech, który zmusił go do wycofania się z gry, tym razem ucierpiał Argentyńczyk Francisco Comesana. Zawodnik, który rozgrywał mecz z Reilly Opelką i prowadził w drugim secie 4:3, doznał załamania, które zmusiło go do zejścia z kortu na leczenie. Na szczęście Comesana zdołał wrócić na kort i kontynuować grę, wygrywając seta 6:4" - czytamy.

Zobacz także: "O rany, co się dzieje?". Faworytka przegrała w Cincinnati!

Argentyńczyk w tym meczu miał mierzone ciśnienie i chciało mu się wymiotować.

"Comesana cierpi na udar cieplny i jest bliski wymiotowania (lub już wymiotował). Mierzą mu ciśnienie. W Cincinnati jest teraz ponad 40 stopni, a nadal nie ma przepisów dotyczących upałów. Niesamowite" - napisał znany dziennikarz tenisowy Jose Moron w serwisie X.

Zobaczymy, jak z upałem poradzi sobie Iga Świątek. Polka w środę o godz. 17 zagra z Rumunką Soraną Cirsteą (138. WTA). O tej porze w Cincinnati ma być około 30 stopni.

Relacja na żywo ze starcia Świątek - Cirstea na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.