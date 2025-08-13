Godziny do meczu Świątek, a tu taka historia. Sztab Polki reaguje!

"Jego prace powstają cierpliwie, żmudnie, z wysiłkiem, czasem są okupione łzami i bólem. Ta, którą podziwia w Watykanie papież Franciszek składa się z 270 tys. zapałek. Ma 1.5 metra wysokości, 2.65 m szerokości i 1.30 głębokości. Inne nieco mniejsze znajdują się w zbiorach urzędu wojewódzkiego, u Pierwszej Damy i w katedrze Santiago de Compostela. Dla Roberta Lewandowskiego Przemek przygotował replikę Złotej Piłki. Zużył na nią 4718 zapałek" - czytamy na stronie niepełnosprawni.pl o Przemysławie Kozłowskim, który urodził się przed czasem i jest osobą z niepełnosprawnością.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Iga Świątek dostała wyjątkowy prezent

Jego pasją jest wykonywanie pięknych dzieł z zapałek. Teraz zdecydował się na wykonanie rakiety dla Igi Świątek. Liczba zapałek do zrobienia tej pracy jest niesamowita.

- Wyszło 7030 zapałek i 720 godzin pracy. Powiedziałem sobie, że Iga Świątek jest tak wyjątkową osobą, że nawet gdyby to miało zająć 7200 godzin, to i tak bym to dla niej zrobił - powiedział Kozłowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Wcześniej Kozłowski w mediach społecznościowych zwrócił się w kierunku Igi Świątek.

- Iga Świątek odezwij się proszę. Zrobiłem dla Ciebie rakietę tenisową z 7030 zapałek i zajęło mi to 720 godzin pracy, ale warto było, bo jesteś wyjątkową osobą, naszą mistrzynią i dumą narodową - napisał Kozłowski na Facebooku.

Na ten fakt zareagował sztab Igi Świątek.

- Iga bardzo docenia wysiłek i pasję, jakie w powstanie rakiety z zapałek włożył pan Przemysław - dzieło wygląda naprawdę imponująco. Jako że Iga przebywa ponad 300 dni w roku poza Polską, niestety nie jest w stanie osobiście odebrać prezentu, ale nie ma żadnego problemu, aby zrobił to członek zespołu i przekazał do domu rodzinnego Igi, co zresztą już zostało zaproponowane - przyznała Daria Sulgostowska, PR menadżerka sześciokrotnej triumfatorki turniejów wielkoszlemowych.

Rakietę od Kozłowskiego otrzymał już sztab Igi Świątek. Poinformował o tym artysta na Facebooku.

"Dzięki pani menadżer Darii Sulgostowskiej moja rakieta tenisowa z 7030 zapałek trafi do naszej mistrzyni Igi Świątek. Dziękuję bardzo za prezent — zdjęcie Igi i piłeczkę z Rolanda Garrosa z autografem Igi. Oraz prezent od pana Tomasza i pani Reginy (PZT): koszulkę, dres oraz czapkę reprezentacji Polski. Teraz to tylko iść na mecz Igi Świątek i kibicować naszej mistrzyni, dumie narodowej" - napisał Kozłowski.

Zobacz także: "O rany, co się dzieje?". Faworytka przegrała w Cincinnati!

Świątek teraz walczy w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Polka w środę w 1/8 finału zmierzy się z Rumunką Soraną Cirsteą (138. WTA).

Początek meczu o godz. 17. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.