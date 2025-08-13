Iga Świątek bierze udział w swoim drugim turnieju po zwycięstwie w wielkoszlemowym Wimbledonie. Po tym jak w Montrealu odpadła w IV rundzie, teraz rywalizuje w Cincinnati. To miejsce, z którego ma dobre wspomnienia - w dwóch ostatnich latach dochodziła tu do półfinału. Czy tym razem będzie podobnie? Droga do tego jest jeszcze daleka.

Cirstea pokonała Fręch. Nigdy nie wygrała ze Świątek

Świątek rozpoczęła udział w turnieju od II rundy i pokonania Anastazji Potapowej (6:1, 6:4). Spotkania III rundy Polka nie musiała nawet rozgrywać. Wszystko dlatego, że uraz wyeliminował Martę Kostiuk, która postanowiła wycofać się z turnieju.

O ćwierćfinał zmagań w Cincinnati Polka zagra z doświadczoną rywalką. 35-letnia Sorana Cirstea przed laty zajmowała nawet miejsce na początku trzeciej dziesiątki światowego rankingu. Choć lata świetności ma za sobą, to nadal jest groźną zawodniczką. Dość powiedzieć, że o jej umiejętnościach w Cincinnati przekonała się już inna Polka.

Cirstea w II rundzie wyeliminowała Magdalenę Fręch (7:6, 2:6, 6:4), a wcześniej do domu wysłała inną znaną tenisistkę - Donnę Vekić. Faworytką starcia ze Świątek z pewnością jednak nie będzie.

Rumunka czterokrotnie grała z naszą najlepszą tenisistką i czterokrotnie schodziła z kortu w roli pokonanej. Po raz ostatni Świątek wygrała z Cirsteą w ubiegłym roku w Madrycie.

Wygrana z pary Świątek/Cirstea w ćwierćfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Jekaterina Aleksandrowa/Anna Kalinska.

Świątek - Cirstea. Kiedy mecz w Cincinnati? O której gra Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Iga Świątek - Sorana Cirstea zostanie rozegrany w środę 13 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17:00 czasu polskiego na korcie Grandstand. Transmisję tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 2. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.