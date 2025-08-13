"O rany, co się dzieje?". Faworytka przegrała w Cincinnati!

11 porażek w 27 spotkaniach, żaden wygrany turniej rangi WTA oraz ani jednego finału - taki dotychczas bilans w tym roku miała Karolina Muchova, 14. rakieta świata, uchodząca za tenisistkę, która jest jedną z najwszechstronniejszych na korcie w światowym tourze.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Sensacja w Cincinnati. Karolina Muchova przegrała z kwalifikantką

Teraz Karolina Muchova, finalistka Rolanda Garrosa 2023 wystartowała w prestiżowym turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. W II rundzie Czeszka pokonała po ponad dwugodzinnym meczu w dwóch tie-breakach 7:6 (7:3), 7:6 (7:0) Francuzkę Carolinę Garcię (201. WTA). W trzeciej rundzie Muchova zmierzyła się z kwalifikantką Warwarą Graczową, reprezentującą Francję od czerwca 2023 roku, ale zawodniczką urodzoną w Rosji. Już pierwszy set miał sensacyjny przebieg. Muchova przegrywała 1:4, a potem nie była w stanie odrobić strat. W tej partii dwa razy została przełamana, a sama ani razu nie odebrała serwisu rywalce. W efekcie przegrała gładko 2:6.

Drugi set był bardziej wyrównany i o jego losach decydowała końcówka. Przy stanie 4:4 Graczowa najpierw wygrała swoje podanie na przewagi, a w kolejnym gemie przełamała Czeszkę do 15. i cieszyła się ze zwycięstwa w meczu (trwał godzinę i 24 minuty). Zakończył się on niewymuszonym błędem Muchovej z forhendu z końcowej linii.

Dla Graczowej to piąte w karierze zwycięstwo z zawodniczką z TOP 20 światowego rankingu.

- Wiedziałam, że nie jestem faworytką, ale Caleb [Simms - jej trener - red.] wiedział, co trzeba zrobić i dobrze to wykonałam. Zainspirował mnie również mecz Garcią w poprzedniej rundzie. Grałam teraz bardzo dobrze, pomijając kilka drobnych błędów, które pozostawiły Muchovą w grze. Teraz miałam jeden cel: zmusić ją do biegania jak najwięcej, do topspinu, kiedy nie byłam w pozycji atakującej. W pierwszym secie wszystko szło szybko i pomyślałam sobie: "O rany, co się dzieje? Radzę sobie naprawdę dobrze" - przyznała zwyciężczyni po meczu, cytowana przez francuski dziennik L'Equipe.

Zobacz także: Ależ sensacja w Cincinnati! Gwiazda wyrzucona z turnieju

Graczowa w 1/8 finału turnieju w Cincinnati zmierzy się z inną rewelacją turnieju, 20-letnią kwalifikantką z Niemiec - Ellą Seidel (125. WTA). Zawodniczki te są w dolnej części turniejowej drabinki, więc z Igą Świątek mogą zagrać dopiero w ewentualnym finale.

Polka swój pojedynek 1/8 finału rozegra w środę o godz. 17. Jej rywalką będzie Rumunka Sorana Cirstea (138. WTA). Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

III runda w Cincinnati: Karolina Muchova - Warwara Graczowa 2:6, 4:6