W obecnym sezonie nie raz kibice i eksperci krytycznie wypowiadali się o efektach współpracy Igi Świątek (3. WTA) z Darią Abramowicz. Jednocześnie zarówno tenisistka, jak i psycholożka konsekwentnie się wspierały i dawały do zrozumienia, że nie ma w ich relacji niczego, co należy tłumaczyć. Współpraca Świątek z Abramowicz była jednym z tematów krótkiego filmu wyprodukowanego przez sponsora tenisistki, markę Rolex pt. "Iga Świątek – Umysł mistrzyni".

Iga Świątek i jej "umysł mistrzyni"

- Kocham tenis. Z biegiem lat ludzie przywykli do tego, że wygrywam liczne turnieje. Ale na początku mojej kariery nie było łatwo. Nie potrafiłam poradzić sobie z presją. Więc aby odnieść sukces w tenisie, musiałam zmienić swoje nastawienie - powiedziała Świątek. W dalszej części powiedziała o roli Abramowicz. - Gdy mam jakiś problem, zawsze mogę jej zaufać - podkreśliła.

W filmie pokazano w skrócie drogę Świątek od pierwszego triumfu w Roland Garros w 2020 roku, oczekiwań i presji w 2021 roku, aż do jej zmagań z tego sezonu. - Tenis to sport, w którym jest tak wiele pauz i przerw podczas meczu. W tym czasie mózg może stracić koncentrację. Presja jest ogromna i łatwo jest popełnić błąd, a nawet upaść - tłumaczyła Abramowicz. Wtedy w filmie widać ćwiczenia, jakie wykonuje Świątek w celu pracy nad swoją koncentracją i skupieniem.

- Szczerze mówiąc, pewnie wypaliłabym się z powodu tej presji, którą na siebie wywierałam. Ale praca z Darią na pewno pomogła mi uwierzyć, że mogę po prostu grać. Zrozumiałam, że powinnam skupić się na treningu, rozwoju jako zawodniczka i doskonaleniu swojej gry. Teraz, kiedy przegrywam, wiem, że muszę sobie z tym poradzić, jak topowa sportsmenka - powiedziała Świątek.

W filmie są także wypowiedzi Wima Fissette'a, który podkreślał, że Polka jest niezwykłą perfekcjonistką. Cały film można obejrzeć poniżej. Od jego premiery minęły niespełna 24 godziny, a już ma ponad 1,7 mln wyświetleń.

Iga Świątek aktualnie rywalizuje w turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka w czwartej rundzie tych zawodów zmierzy się z Soraną Cirsteą (138. WTA). Dotychczas obie panie grały ze sobą cztery razy i wszystkie te mecze wygrała Świątek. Ich mecz w Cincinnati zostanie rozegrany w środę 13 lipca o godz. 17:00. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.