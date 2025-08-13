Ależ sensacja w Cincinnati! Gwiazda wyrzucona z turnieju

W Cincinnati trwa kolejny turniej z cyklu WTA, w którym rywalizują najlepsze tenisistki świata. To miejsce, z którego całkiem niezłe wspomnienia ma Iga Świątek. Dwa razy z rzędu dochodziła tu do półfinału. W 2023 roku wyeliminowała ją Coco Gauff, a rok później Aryna Sabalenka. W tegorocznych zmaganiach Polka ma wciąż szansę na poprawę tego dorobku. Wiemy już, że w półfinałach nie zobaczymy za to Jeleny Ostapenko.

Ostapenko odpadła z Cincinnati. Szok

Łotyszka nie awansowała nawet do najlepszej szesnastki turnieju! W meczu 1/16 finału musiała uznać wyższość Włoszki Lucii Bronzetti. Początek spotkanie nie wskazywał na to, że zakończy się ono źle dla faworyzowanej Ostapenko.

Zawodniczka, która ze względu na świetny bilans z Igą Świątek nazywana jest jej "koszmarem", pierwszego seta zamknęła w 26 minut. Oddała rywalce zaledwie jednego gema i wydawało się, że w drugiej partii dopełni formalności. Tak się jednak nie stało. Bronzetti bardzo szybko przełamała przeciwniczkę i rozpoczęła seta od prowadzenia 3:0. Choć Ostapenko była w stanie dojść rywalkę na 3:3, to jednak w ósmym gemie - mimo przewagi 40:15 - dała się przełamać. Przegrała gema serwisowego, a całego seta 6:3.

O zwycięstwie w meczu musiała więc zadecydować trzecia partia. W niej obie zawodniczki przełamały się nawzajem w trzecim i szóstym gemie. Kluczowy okazał się jednak gem dziewiąty. Bronzetti wygrała go przy serwisie Ostapenko, wychodząc na prowadzenie 5:4 i w swoim gemie serwisowym przypieczętowała triumf.

Bronzetti już teraz osiągnęła najlepszy wynik od początku sezonu. Udowodniła, że jest niewygodną rywalką dla zawodniczek z czołówki. Jej kolejną przeciwniczką będzie wiceliderka światowych list Coco Gauff.

Lucia Bronzetti 2:1 Jelena Ostapenko (1:6, 6:3, 6:4)