Znamy godzinę meczu Igi Świątek o ćwierćfinał w Cincinnati

Iga Świątek (3. WTA) jest już w 1/8 finału turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati i to mimo faktu, że rozegrała tylko jeden mecz. Polka w I rundzie miała wolny los, a w drugiej pokonała pewnie 6:1, 6:4 Rosjankę Anastazję Potapową (45. WTA). W trzeciej rundzie Świątek znów nie musiała wychodzić na kort, bo jej rywalka - Marta Kostiuk (27. WTA) oddała mecz walkowerem z powodu kontuzji prawego nadgarstka.

Pilne wieści z Cincinnati. Dobre wiadomości dla polskich kibiców

Teraz Iga Świątek w walce o ćwierćfinał imprezy zmierzy się z doświadczoną, 35-letnią Rumunką Sorana Cirsteą (138. WTA). Wiadomo już, kiedy odbędzie się ten pojedynek. Rozpocznie się on w środę o godz. 17 czasu polskiego. Będzie to pierwsze spotkanie tego dnia na korcie Grandstand.

Cirstea w Cincinnati pokonała w I rundzie 6:1, 4:6, 6:3 Chorwatkę Donnę Vekić (55. WTA), w II rundzie wyeliminowała 7:6, 2:6, 6:4 Magdalenę Fręch (28. WTA), a w walce o 1/8 finału wygrała 6:7, 6:4, 6:4 z Chinką Yue Yuan (98. WTA). W tym ostatnim meczu Rumunka przegrywała już 6:7, 2:4, ale potrafiła odwrócić losy meczu.

Dotychczas Świątek z Cirsteą grała cztery razy. Wszystkie mecze wygrała Polka. Ostatni raz zawodniczki zmierzyły się ze sobą w Madrycie w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy Świątek pokonała rywalkę 6:1, 6:1 w godzinę i 18 minut.

Zwyciężczyni tego spotkania w ćwierćfinale zmierzy się z lepszą ze starcia dwóch Rosjanek: Jekatierina Aleksandrowa (16. WTA) - Anna Kalinskaja (34. WTA).