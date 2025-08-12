Iga Świątek skradła całe show! Kibice jej tego nie zapomną

Iga Świątek jest nie tylko jedną z najlepszych, ale najpopularniejszych tenisistek w tourze. W mediach społecznościowych obserwują ją miliony osób. Między meczami na okazję do zrobienia sobie z nią zdjęcia czy wzięcia autografu liczą kibice z całego świata. Nasza tenisistka potrafi ujmować życzliwością czy poczuciem humoru. To właśnie pokazała w Cincinnati.

To niesamowite, co zrobiła Iga Świątek. Fani ją za to pokochają

Organizatorzy Cincinnati Open wpadli na ciekawy pomysł. Zaprosili wybranych kibiców do nagrania wiadomości do swoich ulubionych graczy. Gdy ci opowiadali, za co podziwiają Igę Świątek, Jannika Sinnera, Carlosa Alcaraza czy Arynę Sabalenkę, okazywało się, że... najlepsi tenisiści świata znajdują się kilka metrów obok nich, zasłonięci kurtyną. W pewnym momencie gwiazdy "zdradzały" swoją obecność i wychodziły spotkać się z fanami.

Szczęście amerykańskich kibiców było trudne do opisania. "Wow, co za niespodzianka" - powiedziała zdumiona starsza pani, która kocha oglądać Igę Świątek na korcie, a w Cincinnati mogła zobaczyć ją na żywo i zamienić z nią parę słów. "Czy mogę cię przytulić" - zapytała inna fanka, równie podekscytowana na widok Polki, będącej jej ulubioną tenisistką.

Materiał z tej akcji pojawił się na oficjalnym koncie turnieju. To po prostu trzeba zobaczyć:

Iga Świątek w Cincinnati Open jest już pewna gry w czwartej rundzie. W poniedziałek miała zmierzyć się z Martą Kostiuk, ale ta oddała mecz walkowerem przez kontuzję .Tym samym w środę Polka zmierzy się z Soraną Cirsteą.