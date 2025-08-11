To się dzieje. Federer wraca na kort! "Nie mogę się doczekać"

Roger Federer to jeden z najbardziej utytułowanych i najlepszych tenisistów w historii. W trakcie kariery wygrał 103 turnieje, w tym aż 20 wielkoszlemowych. Więcej tytułów tej rangi od niego mają jedynie Novak Djoković (24) oraz Rafael Nadal (22). Szwajcar zakończył karierę w 2022 roku w wieku 41 lat.

Roger Federer wraca na korty. Zagra w Szanghaju

Trzy lata po oficjalnym zakończeniu kariery znów będziemy mieć okazję do obejrzenia Federera w akcji. Były znakomity tenisista rozegra mecz deblowy gwiazd podczas turnieju Rolex Shanghai Masters. Pokazowe spotkanie będzie nosić nazwę "Roger & Friends" i odbędzie się 10 października tego roku. Wezmą w nim udział aktorzy Donnie Yen i Wu Lei, a także były mistrz wielkoszlemowy Zheng Jie.

- Cześć, tu Roger i bardzo się cieszę, że wracam na stadion Qizhong w Szanghaju na turniej Rolex Shanghai Masters. Szanghaj zawsze był dla mnie miejscem wyjątkowym, ze wspaniałymi kibicami, niezapomnianymi wspomnieniami i prawdziwą miłością do gry. Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy 10 października - powiedział Federer w materiale wideo, który pojawił się w mediach społecznościowych turnieju Rolex Shanghai Masters. "Nie mogę się doczekać", "Roger wraca", "Cieszę się, że znów zobaczę go na korcie" - czytamy w komentarzach.

Szwajcar ostatni mecz rozegrał podczas Laver Cup. Wówczas w deblu w parze z Rafaelem Nadalem przegrał 6:4, 6:7, 9:11 z Jackiem Sockiem i Francesem Tiafoe.

Wspomniany wcześniej turniej Rolex Shanghai Masters odbędzie się w dniach 1-12 października. Federer w przeszłości triumfował tam dwukrotnie - w 2014 i w 2017 roku.