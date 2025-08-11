Powrót na stronę główną
Ależ "triumf" Świątek! Polka się nie zatrzymuje, wynik mówi wszystko
Iga Świątek wróciła na właściwe tory. Zdecydowanie poprawiła grę, która 12 lipca zaowocowała triumfem na Wimbledonie. Okazało się jednak, że nie tylko tam Polka wygrała w poprzednim miesiącu, o czym donosi Sotrender. W jednej statystyce wyprzedziła nawet... rodaków z FC Barcelony, a więc Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Poniekąd pomogła też odnieść sukces jednej z firm.
Iga Świątek
screen

Lipiec był wyjątkowo udany dla Igi Świątek. Nie dość, że w końcu przełamała roczną posuchę w zdobywaniu tytułów, to jeszcze zrobiła to na nawierzchni, która w przeszłości sprawiała jej ogromne problemy. Polka wygrała Wimbledon, w finale całkowicie nokautując Amandę Anisimovą. Dość powiedzieć, że nie oddała jej ani gema. Ba, w drodze po trofeum straciła tylko jeden set, co pokazuje, że brylowała na kortach w Londynie. I okazuje się, że nie tylko tam.

Iga Świątek "wygrała" z Lewandowskim i Szczęsnym. Wimbledon i makaron z truskawkami zaprowadził ją do sukcesu. I nie tylko ją

Jak donosi firma Sotrender, profil Świątek był najszybciej rosnącym kontem na polskim Instagramie w lipcu. Przybyło jej aż 368 tysięcy nowych obserwujących. Mniej, bo 269 tysięcy osób zaczęło w poprzednim miesiącu śledzić Roberta Lewandowskiego, co było drugim wynikiem, a na trzecim miejscu uplasował się profil Wojciecha Szczęsnego - 251 tysięcy użytkowników Instagrama. Tak imponujące liczby polskiej tenisistki z pewnością były wynikiem ogromnego sukcesu sportowego na Wimbledonie, ale nie tylko.

Zyskała jeszcze na sławie poprzez... promocję polskiego specjału na turnieju. Mowa o makaronie z truskawkami, który wywołał spore poruszenie. Wiele osób zabierało głos w tej sprawie, oceniając gust smakowy Świątek. Z tego faktu, a także sukcesu Polki najpewniej postanowiła też skorzystać... Lubella. I jak się okazuje, jej real-time marketing przyniósł ogromne korzyści firmie. Stworzyła makaron w kształcie paletek i zapytała internautów, jak go nazwać. Ponad 10 tysięcy osób polubiło ten wpis, a aż cztery tysiące go skomentowało. "Został najbardziej angażującym postem lipca w całej kategorii Jedzenie. Ponadto profil marki awansował o 249 pozycji w rankingu zaangażowania, plasując się na wysokim 6. miejscu" - czytamy.

 

Świątek rozpoczęła grę w Cincinnati

Świątek bryluje w internecie i na kortach. Po Wimbledonie wzięła udział w WTA 1000 w Montrealu. I choć nie udało jej się wywalczyć tytułu - odpadła w 1/8 finału - to zebrała cenne doświadczenie, które może jej pomóc w rywalizacji o najważniejszy tytuł tej części sezonu - US Open. Jednym z ostatnich sprawdzianów przygotowującym do imprezy wielkoszlemowej jest dla Świątek WTA 1000 w Cincinnati. Polka ma już za sobą inauguracyjny mecz, w którym bez większych problemów pokonała Anastazję Potapową. W III rundzie nie rywalizowała, ponieważ Marta Kostiuk wycofała się z gry. Tym samym Świątek awansowała do 1/8 finału. Tam zagra z Soraną Cirsteą lub Yue Yuan.

