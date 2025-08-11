Iga Świątek udanie rozpoczęła turniej WTA 1000 w Cincinnati. Polka wygrała 6:1, 6:4 z Rosjanką Anastazją Potapową, a potem awansowała bez gry do czwartej rundy, ponieważ Ukrainka Marta Kostiuk wycofała się z rywalizacji z powodu kontuzji. Kolejną rywalkę dla Igi wyłoni starcie Rumunki Sorany Cirstei z Chinką Yue Yuan.

Tak Świątek nazwała Rosjanina. Teraz Miedwiediew odpowiedział. "Doskonale rozumiem"

Świątek i Miedwiediew pojawili się w studiu Tennis Channel przy okazji turnieju w Cincinnati. Dziennikarz przypomniał wypowiedź Igi z 2021 r., kiedy to Polka stwierdziła, że styl poruszania się Miedwiediewa po korcie jest jak precel. - Tak, to było całkiem zabawne. I doskonale rozumiem, co Iga miała na myśli. Zwłaszcza mój forhend, jak sądzę. Mój bekhend nie jest niczym szczególnym, ale forhend potrafi być jak precel. Kiedy usłyszałem to porównanie po raz pierwszy, wydało mi się to dość zabawne - powiedział.

Gdy w 2021 r. padły te słowa z ust Igi podczas transmisji na żywo na Instagramie, Miedwiediew w ogóle nie wiedział, czym jest precel. Iga stwierdziła, że Rosjanin wygina swoje ciało w taki sposób na korcie, jak pieczywo o charakterystycznym kształcie. Gdy Miedwiediew opublikował na Instagramie zdjęcie z preclem w 2021 r., Iga napisała do niego "uczyniłeś mój dzień szczęśliwszym".

Relacja Świątek z Miedwiediewem rozwija się mniej więcej od 2021 r., czyli od momentu, gdy Iga została ambasadorką marki Tecnifibre, tworzącej rakiety tenisowe dla profesjonalistów. Miedwiediew współpracuje z tą firmą od 2016 r. Ostatnio Świątek i Miedwiediew wspólnie zagrali w padla z profesjonalistami.

Miedwiediew nie zgodził się ze Świątek. "Każdy ma zupełnie inne odczucia"

Zdarzały się sytuacje, gdy Miedwiediew kompletnie nie zgadzał się ze Świątek. Mowa o zmianie nawierzchni kortu na Indian Wells, do której doszło po 25 latach. - Szczerze, wszyscy o tym mówią, ale ja nie czuję żadnej różnicy. Przez cały rok gramy na różnych nawierzchniach. Na US Open w niektórych latach zmieniali nawierzchnię z bardzo szybkiej na wolną. Nie powiedziałabym więc, że jest jakaś duża różnica, może inne tenisistki bardziej to odczuwają - opowiadała Polka.

- To prawdopodobnie najwolniejszy kort, na jakim grałem w moim życiu. Każdy ma zupełnie inne odczucia co do tego kortu. Moim zdaniem jest super wolny. Zawsze tak było na Indian Wells. Lubię Indian Wells, lubię tutejsze korty, ale wydają się wolniejsze niż wcześniej - tłumaczył rosyjski tenisista.

Miedwiediew odpadł już z turnieju w Cincinnati w drugiej rundzie, w której przegrał 7:6 (0), 4:6, 1:6 z Australijczykiem Adamem Waltonem.