Emma Navarro (11.) była zdecydowaną faworytką niedzielnego meczu z kwalifikantką, 20-letnią Ellą Seidel (124. WTA). Niemka w decydującej rundzie kwalifikacji przegrywała z Amerykanką Priscillą Hon (Australia) 7:5, 6:3, 0:3, ale potrafiła odwrócić losy decydującego seta. Potem w I rundzie turnieju głównego Niemka przegrała pierwszego seta z wyżej notowaną Rosjanką Poliną Kudiermietową (60. WTA), ale znów wróciła do gry.

Teraz przed Seidel było nie lada wyzwanie, bo zmierzyła się z rozstawioną w imprezie z "8" - jedenastą rakietą świata - Amerykanką Emmą Navarro. Od początku mecz był wyrównany. Przy stanie 4:4 w pierwszym secie Navarro przegrała swoje podanie, a po chwili zmarnowała dwie szanse na odrobienie strat i przegrała 4:6. W drugiej partii wszystko wróciło do normy. Amerykanka wygrała pięć gemów z rzędu i cieszyła się z doprowadzenia do decydującego seta.

Ten miał sensacyjny przebieg. Navarro prowadziła 4:1 z podwójnym przełamaniem! Wtedy Seidel wygrała pięć gemów z rzędu.

"Niespodzianka dnia. Przegrywając z dwoma przełamaniami w decydującym secie Ella Seidel odniosła swoje największe zwycięstwo w karierze, pokonując 11. tenisistkę świata Emmę Navarro. Niemka wygrała pięć ostatnich gemów" - napisał w serwisie X Univers Tennis.

Z kolei znany dziennikarz Jose Morgado nazwał porażkę Navarro szaloną, przypominając, że prowadziła 4:1 w decydującej odsłonie.

Fragmenty z tego spotkania można zobaczyć w linku poniżej.

Ella Seidel w III rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu dwóch Amerykanek: Caty McNally (104. WTA) - McCartney Kessler (32. WTA).

II runda w Cincinnati: Emma Navarro - Ella Seidel 4:6, 6:1, 4:6

Inne niedzielne wyniki: