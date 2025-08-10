Powrót na stronę główną
Ależ sensacja w Cincinnati! Gwiazda wyrzucona z turnieju
Ella Seidel sprawiła wielką sensację w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Niemka, która do imprezy dostała się z kwalifikacji, wyeliminowała jedenastą zawodniczkę światowego rankingu, choć w decydującym secie przegrywała 1:4 z podwójnym przełamaniem!
Mecz Navarro - Seidel
Emma Navarro (11.) była zdecydowaną faworytką niedzielnego meczu z kwalifikantką, 20-letnią Ellą Seidel (124. WTA). Niemka w decydującej rundzie kwalifikacji przegrywała z Amerykanką Priscillą Hon (Australia) 7:5, 6:3, 0:3, ale potrafiła odwrócić losy decydującego seta. Potem w I rundzie turnieju głównego Niemka przegrała pierwszego seta z wyżej notowaną Rosjanką Poliną Kudiermietową (60. WTA), ale znów wróciła do gry. 

Wielka sensacja w Cincinnati. Z turnieju odpadła jedenasta zawodniczka światowego rankingu

Teraz przed Seidel było nie lada wyzwanie, bo zmierzyła się z rozstawioną w imprezie z "8" - jedenastą rakietą świata - Amerykanką Emmą Navarro. Od początku mecz był wyrównany. Przy stanie 4:4 w pierwszym secie Navarro przegrała swoje podanie, a po chwili zmarnowała dwie szanse na odrobienie strat i przegrała 4:6. W drugiej partii wszystko wróciło do normy. Amerykanka wygrała pięć gemów z rzędu i cieszyła się z doprowadzenia do decydującego seta. 

Ten miał sensacyjny przebieg. Navarro prowadziła 4:1 z podwójnym przełamaniem! Wtedy Seidel wygrała pięć gemów z rzędu. 

"Niespodzianka dnia. Przegrywając z dwoma przełamaniami w decydującym secie Ella Seidel odniosła swoje największe zwycięstwo w karierze, pokonując 11. tenisistkę świata Emmę Navarro. Niemka wygrała pięć ostatnich gemów" - napisał w serwisie X Univers Tennis. 

Z kolei znany dziennikarz Jose Morgado nazwał porażkę Navarro szaloną, przypominając, że prowadziła 4:1 w decydującej odsłonie. 

Fragmenty z tego spotkania można zobaczyć w linku poniżej. 

 

Ella Seidel w III rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu dwóch Amerykanek: Caty McNally (104. WTA) - McCartney Kessler (32. WTA). 

II runda w Cincinnati: Emma Navarro - Ella Seidel 4:6, 6:1, 4:6

Inne niedzielne wyniki: 

  • Magda Linette (Polska, 40. WTA) - Rebecca Sramkova (Słowacja, 38. WTA) 7:6 (7:4), 6:0
  • Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) - Marketa Vondrousova (Czechy, 59. WTA) 7:5, 6:1
  • Leolia Jeanjean (Francja, 95. WTA) - Amanda Anisimowa (USA, 8. WTA) - walkower i wygrana Anisimowej
  • Dajana Jastremska (Ukraina, 31. WTA) - Wiktoria Tomowa (Bułgaria, 102. WTA) 6:4, 2:6, 6:2
  • Anastasjija Sevastova (Łotwa, 267. WTA) - Ashlyn Krueger (USA, 35. WTA) 4:6, 6:0, 3:6
  • Weronika Kudiermietowa (Rosja, 36. WTA) - Belinda Bencić (Szwajcaria, 19. WTA) 6:4, 7:6 (7:0), 
  • Clara Tauson (Dania, 15. WTA) - Ajla Tomljanović (Australia, 86. WTA) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4
  • Camila Osorio (Kolumbia, 56. WTA) - Jelena Ostapenko (Łotwa, 30. WTA) - walkower i wygrana Ostapenko
  • Xinyu Wang (Chiny, 37. WTA) - Coco Gauff (USA, 2. WTA) 3:6, 2:6
  • Kimberly Birrell (Australia, 82. WTA) - Jessica Pegula (USA, 4. WTA) 4:6, 3:6. 

