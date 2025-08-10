Coco Gauff dopiero zaczyna turniej w Cincinnati. Amerykanka w I rundzie nie grała jako zawodniczka rozstawiona. W II rundzie zmierzyła się natomiast z Chinką Wang Xinyu (37. WTA). Amerykanka była rzecz jasna murowaną faworytką.

Coco Gauff miała problemy, ale melduje się w III rundzie w Cincinnati

Początek pierwszego seta wskazywał jednak na to, że to nie będzie spacerek. Zaczęło się bowiem od całej serii przełamań! W pierwszym gemie Gauff musiała bronić dwóch break pointów, ale ostatecznie wygrała gema i sama przełamała rywalkę w następnym. Nie zdołała odjechać z wynikiem od razu, bo w następnym, bardzo zaciętym gemie (13 punktów) sama została przełamana. Ale w kolejnej partii to znowu ona była górą przy podaniu rywalki, a następnie przegrała gema przy swoim serwisie. I to do zera! Na tablicy wyników było 3:2 dla Gauff.

Ostatnie przełamanie miało miejsce w szóstym gemie. Uzyskała je Gauff i można powiedzieć, że to był kluczowy moment seta. Amerykanka nie oddała już kontroli nad tym, co się działo na korcie. Obie zawodniczki wygrały swoje gemy serwisowe, a Gauff triumfowała w pierwszej partii 6:3.

W drugiej partii na pierwsze przełamanie trzeba było czekać do trzeciego gema. Swoje podanie przegrała Xinyu. To był w zasadzie początek końca. Następnego gema Gauff wygrała do zera i wyszła na prowadzenie 3:1. To był w zasadzie początek końca Chinki w tym spotkaniu. Następnego gema przy własnym podaniu wygrała, ale dwa kolejne padły łupem Gauff, w tym jeden przy serwisie Chinki. Po około 68 minutach Gauff serwowała na zwycięstwo w meczu i nie pomyliła się. Wygrała całe spotkanie 6:3, 6:2.

W następnej rundzie Amerykanka zmierzy się z Ukrainką Dajaną Jastrmeską (WTA 31.).