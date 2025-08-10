Powrót na stronę główną
Ależ zwrot w meczu Linette! 6:0 na koniec
Magda Linette turniej w Cincinnati rozpoczęła od drugiej rundy. Tam wpadła na Rebeccę Sramkovą i rozegrała mecz, który miał dwa oblicza. W pierwszym secie tenisistki szły łeb w łeb, a o wszystkim rozstrzygnął tie-break. W drugiej partii Polka nie zostawiła przeciwniczce złudzeń i wygrała 7:6(4), 6:0.
Magda Linette (40. WTA) przystąpiła do turnieju WTA 1000 w Cincinnati po serii niezbyt udanych startów (wygrała jedno z pięciu spotkań).  W Stanach Zjednoczonych jako rozstawiona zawodniczka (numer 31) pominęła pierwszą rundę. W drugiej jej rywalką była Rebecca Sramkova (38. WTA).

Magda Linette znowu zwycięska. Pokonała Rebeccę Sramkovą w Cincinnati

Polka szybko przegrała własny serwis, lecz przełamanie powrotne pozwoliło jej wrócić do gry (1:2). W szóstym gemie znów musiała bronić się przed utratą podania, co jej się udało. Później gra zrobiła się wyrównana i rozstrzygnięcie przyniósł dopiero tie-break. 

Tam Linette od razu zyskała przewagę mini przełamania, lecz niedługo później wypuściła to z rąk (2-1). Kluczowy okazał się ósmy punkt - wówczas polska tenisistka odebrała serwis rywalce, co finalnie przełożyło się na rezultat 7-4 i wygraną partię.

Magda Linette dała popis w drugim secie meczu z Rebeccą Sramkovą. Wygrała do zera

33-latka mogła wpaść w kłopoty na początku drugiego seta, ale obroniła się przed utratą podania. Po czym wyprowadziła skuteczną kontrę i zyskała przewagę przełamania. Wszystko zaczynało układać się po jej myśli.

Polka utrzymała podanie, po czym zaliczyła kolejne przełamanie i była już naprawdę blisko zwycięstwa. Wtedy pojawił się kłopot, bowiem Sramkova miała break point. Jednak zmarnowała go i przegrała ten gem, po czym znów straciła podanie, co oznaczało zwycięstwo Linette 7:6(4), 6:0. Druga partia trwała 35 minut, a całe spotkanie półtorej godziny. 

W trzeciej rundzie zawodów WTA 1000 w Cincinatti Magda Linette zagra z lepszą z pary Jessica Pegula (4. WTA) - Kimberly Birrell (82. WTA). 

