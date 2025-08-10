Dwa tie-breaki w meczu Paolini! Koniec po 135 minutach walki

70 - aż tyle minut trwał pierwszy set hitowego meczu II rundy turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati: Jasmine Paolini (Włochy, 9. WTA) - Maria Sakkari (Grecaj, 65. WTA). Włoszka w tej partii prowadziła już 3:0 i 5:1, ale i tak doszło do wielkich emocji! W ósmym gemie Paolini marnowała aż cztery piłki setowe, a potem doszło do tie-breaka. W nim od stanu 2:2 Włoszka wygrała pięć akcji z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Niesamowity mecz w Cincinnati

W drugim secie nie było już w ogóle przełamań. Obie zawodniczki skutecznie pilnowały swojego podania. Bliżej przełamania była Paolini, ale nie wykorzystała trzech break-pointów. W efekcie znów doszło do tie-breaka, który miał niesamowity przebieg. Włoszka ułożyła go sobie znakomicie od początku, bo prowadziła aż 6:0 i miała zatem aż sześć piłek meczowych! Wtedy aż pięć punktów z rzędu wygrała Greczynka i było 6:5.

Wtedy stało się coś kuriozalnego. Sakkari mając piłkę na remis 6:6, popełniła podwójny błąd serwisowy. Mecz trwał 135 minut.

- Paolini przeżyła wielką bitwę z Sakkari - podsumował znany dziennikarz tenisowy Jose Morgado w serwisie X.

Zobacz także: Polska legenda zadziwia w wieku 78 lat. "Mam młodą żonę"

Paolini w III rundzie zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger (35. WTA). Włoszka z Igą Świątek w tym turnieju może zagrać dopiero w ewentualnym finale.

II runda turnieju w Cincinnati: Jasmine Paolini - Maria Sakkari 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Inne niedzielne wyniki: