Dwa tie-breaki w meczu Paolini! Koniec po 135 minutach walki
Niesamowity dreszczowiec zafundowały kibicom Włoszka Jasmine Paolini oraz Greczynka Maria Sakkari w starciu II rundy prestiżowego turnieju w Cincinnati. Oba sety kończyły się tie-breakami, a a ostatnia akcja była kuriozalna. Paolini wygrała 7:6, 7:6.
Paolini i Sakkari
70 - aż tyle minut trwał pierwszy set hitowego meczu II rundy turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati: Jasmine Paolini (Włochy, 9. WTA) - Maria Sakkari (Grecaj, 65. WTA). Włoszka w tej partii prowadziła już 3:0 i 5:1, ale i tak doszło do wielkich emocji! W ósmym gemie Paolini marnowała aż cztery piłki setowe, a potem doszło do tie-breaka. W nim od stanu 2:2 Włoszka wygrała pięć akcji z rzędu. 

Niesamowity mecz w Cincinnati

W drugim secie nie było już w ogóle przełamań. Obie zawodniczki skutecznie pilnowały swojego podania. Bliżej przełamania była Paolini, ale nie wykorzystała trzech break-pointów. W efekcie znów doszło do tie-breaka, który miał niesamowity przebieg. Włoszka ułożyła go sobie znakomicie od początku, bo prowadziła aż 6:0 i miała zatem aż sześć piłek meczowych! Wtedy aż pięć punktów z rzędu wygrała Greczynka i było 6:5. 

Wtedy stało się coś kuriozalnego. Sakkari mając piłkę na remis 6:6, popełniła podwójny błąd serwisowy. Mecz trwał 135 minut. 

- Paolini przeżyła wielką bitwę z Sakkari - podsumował znany dziennikarz tenisowy Jose Morgado w serwisie X. 

Paolini w III rundzie zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Krueger (35. WTA). Włoszka z Igą Świątek w tym turnieju może zagrać dopiero w ewentualnym finale.

II runda turnieju w Cincinnati: Jasmine Paolini - Maria Sakkari 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Inne niedzielne wyniki: 

  • Aryna Sabalenka (Białoruś, 1. WTA) - Marketa Vondrousova (Czechy, 59. WTA) 7:5, 6:1, 
  • Leolia Jeanjean (Francja, 95. WTA) - Amanda Anisimowa (USA, 8. WTA) - walkower i wygrana Anisimowej, 
  • Dajana Jastremska (Ukraina, 31. WTA) - Wiktoria Tomowa (Bułgaria, 102. WTA) 6:4, 2:6, 6:2
  • Anastasjija Sevastova (Łotwa, 267. WTA) - Ashlyn Krueger (USA, 35. WTA) 4:6, 6:0, 3:6
  • Weronika Kudiermietowa (Rosja, 36. WTA) - Belinda Bencić (Szwajcaria, 19. WTA) 6:4, 7:6 (7:0)

