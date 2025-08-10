Klamka zapadła. Świątek nie wiedziała, w co się pakuje

Jeszcze przed startem ostatniego w tym roku wielkoszlemowego turnieju US Open - mowa o zmaganiach singlistów i singlistek - organizatorzy przygotowali dla kibiców i uczestników nowy format. Turniej miksta w tym roku odbędzie się w innej formie. Zaplanowano go na 19 i 20 sierpnia. Zagra w nim też Iga Świątek, która może zostać pierwszą Polką w historii z wygranym turniejem mieszanym na Wielkim Szlemie. Jej partnerem będzie Casper Ruud. Polka zdradziła kulisy podjęcia decyzji o tym nietypowym występie

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Świątek zdradziła kulisy. "Zdałam sobie sprawę"

- Kiedy Casper mnie zaprosił, myślałam, że zgadzam się na coś w rodzaju tie-breaka do 10 punktów – coś w rodzaju turnieju pokazowego, w łatwym formacie. Potem zdałam sobie sprawę, że to o wiele ciekawsze. Casper to świetny facet, więc oczywiście się zgodziłam, a kiedy zdałam sobie sprawę, w co się pakuję, pomyślałam: "To jest jeszcze lepsze!" - powiedziała Polka w rozmowie z Tennis Channel.

Norweg Casper Ruud od lat należy do czołówki światowego tenisa. W poprzednim sezonie dotarł do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open. Dla Świątek każda wyprawa na US Open może przywodzić na myśl dobre wspomnienia. W 2022 roku wygrała ten turniej, pokonując w finale Ons Jabeur. Czy w tegorocznych zmaganiach spisze się tak samo dobrze? A jak pójdzie jej w mikście z Ruudem?

"Organizatorzy nowojorskiego Wielkiego Szlema postanowili postawić rywalizację mikstów na głowie. Zrezygnowali oni z klasycznego turnieju dla najlepszych deblistów oraz deblistek, a podjęli decyzję o organizacji dwudniowych zawodów jeszcze przed startem rywalizacji singlowych. Wezmą w nich udział czołowi tenisiści świata, ale niekoniecznie grający na co dzień nawet w deblu, bo najważniejsze przy ustalaniu listy uczestników były rankingi WTA i ATP w grze pojedynczej" - szerzej pisał o turnieju mikstów dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski: