Świątek i Miedwiediew rozmawiali w studiu. Po tych słowach Polka musiała zareagować

Iga Świątek (3. WTA) po wygraniu Wimbledonu udała się na północnoamerykańskie turnieje. W Montrealu dotarła do czwartej rundy (porażka z Clarą Tauson), natomiast zmagania w Cincinatti rozpoczęła od pokonania 6:1, 6:4 Anastasii Potapowej (45. WTA). I zapracowała na komplementy.

Po sobotnim meczu Polka udała się do studia Tennis Channel. Tam był również Daniił Miedwiediew (15. ATP), rodak Potapowej, który od dłuższego czasu radzi sobie bardzo przeciętnie (wyjątkiem był finał turnieju w Halle). Do czego nawiązał w jednej z wypowiedzi.

- Iga po prostu gra świetny tenis. Gratuluję (wygrania - red.) Wimbledonu, wydaje mi się, że nie gratulowałem - zaczął. Po czym pokazał dystans do własnej osoby. - Ona gra niesamowicie, w tym momencie znacznie lepiej ode mnie - zażartował, a Świątek pokręciła głową z grymasem na twarzy, jakby zaprzeczając słowom 29-latka. - Podziwiam ją, tak trzymać - powiedział były lider rankingu ATP.

Iga Świątek chwalona przez Daniiła Miedwiediewa. On jeszcze nie zaczął grać w Cincinnati

Miedwiediew spróbuje powalczyć o lepszy wynik w Cincinnati, gdzie w zeszłym roku przegrał już w drugiej rundzie. Na tym samym etapie zaczyna w tym roku jako rozstawiony zawodnik, a jego pierwszym rywalem będzie Adam Walton (85. ATP). Ten na starcie ograł 4:6, 7:6(3), 6:1 Mariano Navone (78. ATP).

W trzeciej rundzie w Cincinnati jest już Iga Świątek. Jej kolejną przeciwniczką będzie Marta Kostiuk (27. WTA), która pokonała 6:0, 6:1 Tatjanę Marię (41. WTA).