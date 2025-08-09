Nazwali Świątek "polską oszustką". Tak zareagowali po meczu z Potapową

Iga Świątek zameldowała się w III rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W sobotnim meczu w godzinę i 14 minut uporała się z Anastazją Potapową. Pierwszego seta wygrała bardzo pewnie - do jednego. Większe problemy miała w kolejnym. Dała nawet się przełamać, ale ostatecznie zwyciężyła 6:4, wykorzystując drugą piłkę meczową. Jak na ten wynik zareagowały rosyjskie media?

Nawet Rosjanie pochwalili Świątek. "Była bardzo skuteczna". Nagle padło o "problemach"

Szerzej o spotkaniu napisał portal tenniskafe.ru, który zaznaczył w tytule, że zwycięstwo Świątek było "przekonujące". - Trzecia zawodniczka świata była bardzo skuteczna w serwisie, a do tego poruszała się znacznie lepiej po korcie i udawało jej się dochodzić do wygodniejszych pozycji w ataku - mogliśmy przeczytać na temat pierwszej partii. - Mistrzyni Wimbledonu miała problemy w drugim secie, ale mimo to zdołała powstrzymać 45. rakietę świata przed sprawieniem niespodzianki i awansowała do kolejnej rundy - dodano.

Poza tym w tamtejszych mediach panuje zaskakująca cisza. Większość artykułów ograniczyła się do podstawowych informacji. - 45. tenisistka na świecie zakończyła swój występ na turnieju WTA 1000 w Cincinnati - napisał o Potapowej portal livesport.ru - Rosjanka uległa Polce Idze Świątek w dwóch setach 1:6, 4:6 - dodano krótko. - Rosyjska tenisistka Anastazja Potapowa przegrała z trzecią zawodniczką świata, Polką Igą Świątek, w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati w USA, którego pula nagród przekracza 5,1 miliona dolarów - relacjonowało z kolei "Ria Novosti".

Tak Rosjanie zareagowali na zwycięstwo Świątek. Zaskoczenie?

"Potapowa nie pokonała Świątek w drugiej rundzie tysięcznika" - obwieścił w tytule portal metaratings.ru. - Mecz trwał 1 godzinę i 13 minut. W trakcie spotkania Potapowa dwukrotnie zaserwowała asa, popełniła cztery podwójne błędy serwisowe i wykorzystała jednego breakpointa z czterech. Świątek miała trzy asy serwisowe, cztery podwójne błędy serwisowe i wykorzystała cztery breakpointy z pięciu - odnotowano.

Nawet serwis sportbox.ru, który swego czasu nazywał Świątek "polską oszustką", tym razem powstrzymał się od podobnych komentarzy. - Anastazja Potapowa nie dotarła do trzeciej rundy turnieju w Cincinnati. Potapowa przegrała w drugiej rundzie z trzecią tenisistką świata, Igą Świątek, 1:6, 4:6. Tenisistki spędziły na korcie 1 godzinę i 13 minut - podsumowano.