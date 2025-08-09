Iga Świątek przystąpiła do turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Jako rozstawiona zawodniczka weszła do gry od drugiej rundy, gdzie jej rywalką była Anastasija Potapowa. Ta nie sprawiła zbyt dużych trudności polskiej tenisistce.

Iga Świątek zaczęła turniej w Cincinnati od zwycięstwa nad Anastasiją Potapową. Oto sytuacja w rankingu WTA

Faworytka zdominowała pierwszą partię, w której dwukrotnie przełamała Potapową i triumfowała 6:1. W drugim secie gra była zdecydowanie bardziej wyrównana, jednak ponownie dwa przełamania wystarczyły Polce do zwycięstwa (sama raz straciła podanie). Skończyło się rezultatem 6:1, 6:4.

Dzięki temu zwycięstwu Świątek umocniła się na trzeciej pozycji w rankingu WTA. W najbliższych dniach na pewno nie spadnie niżej, a równocześnie bardzo trudno będzie jej awansować - potrzebowałaby do tego wybitnego wyniku w Cincinnati oraz bardzo słabego startu Coco Gauff, aktualnej wiceliderki.

Ranking WTA Live po meczu Iga Świątek - Anastasija Potapowa w Cincinnati

1. Aryna Sabalenka - 11020 pkt

2. Coco Gauff - 7669 pkt

3. Iga Świątek - 6998 pkt

4. Mirra Andriejewa - 4733 pkt

5. Jessica Pegula - 4685 pkt

6. Madison Keys - 4579 pkt

7. Qinwen Zheng - 4433 pkt

8. Amanda Anisimova - 3844 pkt

9. Jasmine Paolini - 3476 pkt

10. Jelena Rybakina - 3283 pkt

...

29. Magdalena Fręch - 1566 pkt

46. Magda Linette - 1214 pkt

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk, która w sobotę pokonała 6:0, 6:1 Tatjanę Marię.