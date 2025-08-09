6:0, 6:1 w Cincinnati! Wygrała i już czeka na Świątek! Pokaz siły

Iga Świątek (3. WTA) w swoim pierwszym spotkaniu turnieju WTA 1000 w Cincinnati rywalizuje z Anastasiją Potapową (45. WTA). Równolegle zaczęła się potyczka Marty Kostiuk (27. WTA) z Tatjaną Marią (41. WTA) - zwyciężczynie obu meczów zagrają ze sobą w trzeciej rundzie.

Marta Kostiuk rozniosła w pył Tatianę Marię w Cincinnati. 6:0 w 25 minut

Stracie Ukrainki z Niemką nie zapowiadało się na jednostronne. Tym bardziej mógł zaskoczyć jego przebieg - Kostiuk w dwóch pierwszych gemach returnowych wykorzystywała pierwszy break point i błyskawicznie objęła prowadzenie 4:0.

W piątym gemie 23-latka musiała się nieco bardziej wysilić i dopiero za trzecim razem przełamała przeciwniczkę. Zaraz potem serwowała po zwycięstwo w secie i potwierdziła absolutną wyższość w tej części spotkania, wygrywając bez straty punktu. A całą partię 6:0, na co potrzebowała 25 minut.

Marta Kostiuk postraszyła Igę Świątek. Tatjana Maria przekonała się o mocy Ukrainki

Kostiuk nie zwolniła tempa w drugim secie, który rozpoczęła od odebrania podania Marii. Potem zrobiła to ponownie, a że w międzyczasie wygrała własny serwis, to prowadziła już 3:0 i awans miała na wyciągnięcie ręki.

Ukraińska tenisistka wygrała kolejny gem, ale wtedy, przynajmniej na moment, przebudziła się Niemka i utrzymała serwis (bez straty punktu). Jednakże to było za mało, aby odwrócić stan rywalizacji. Po kolejnym przełamaniu 27. rakieta świata wygrała 6:0, 6:1. Mecz trwał tylko 52 minuty.

Teraz Marta Kostiuk czeka na zakończenie spotkania Iga Świątek - Anastasija Potapowa. Relację tekstową z meczu polskiej tenisistki można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.