W 2024 roku Rafael Nadal ogłosił zakończenie kariery. 22-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych ogłosił swoją decyzję za pośrednictwem social mediów. - Cześć wszystkim, jestem tutaj, by zakomunikować, że wycofuję się z zawodowego tenisa. Rzeczywistość jest taka, że to były trudne lata, zwłaszcza te dwa ostatnie. Nie byłem w stanie grać bez ograniczeń - wyznał. Jego ostatnim turniejem był finał Pucharu Davisa, a ponadto na Rolandzie Garrosie 2025 przygotowano mu specjalną ceremonię. Hiszpan triumfował w Paryżu aż 14 razy, więc przygotowano dla niego specjalne trofeum oraz na korcie pojawił się specjalny ślad.

Rafael Nadal doczekał się drugiego syna

Teraz Hiszpan ma więcej czasu dla rodziny - żony Mery Perello i syna - Rafaela Juniora, który urodził się 8 października 2022 roku. 7 sierpnia 2025 roku przyszedł na świat ich drugi syn - Miquel. Zagraniczne media podają, że chłopiec otrzymał to imię na cześć ojca Perello, który zmarł w kwietniu 2023 roku w wieku 63 lat.

Serwis hola.com przypomina, że Rafael Nadal i Mery Perello poznali się w Majorce, rodzinnym mieście Manacor, gdy byli nastolatkami i od tamtej pory są razem. "Zawsze zachowując dyskrecję w kwestii swojego życia prywatnego, Rafa i Mery przypieczętowali swój dyskretny, ale trwały związek ślubem w 2019 roku. Po ponad 14 latach związku powiedzieli sobie 'tak' przed około 250 gośćmi podczas plenerowej ceremonii religijnej w Sa Fortaleza, XVII-wiecznym zamku na północy Majorki" - czytamy.

Rafael Nadal idolem Igi Świątek

Rafael Nadal nie krył tego, że chciał być ojcem. W 2020 roku w wywiadzie dla "Mi casa es la tuya" wyznał: "Chciałbym zostać ojcem. Zawsze myślałem, że zrobię to, kiedy przejdę na emeryturę" - przypomina hola.com.

Rafael Nadal jest idolem Igi Świątek, co Polka podkreślała w wielu wywiadach. Eksperci jakiś czas temu dopatrywali się podobieństw między nimi. Mats Wilander jakiś czas temu mówił, że: - Ona potrafi grać bezpiecznie, ale i bardzo agresywnie. Podobnie z forhendu uderzają Rafa i Novak - wyznał w 2022 roku.