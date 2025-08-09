Zaskakujący mecz Świątek. Polka powtórzyła wyczyn legendy

Na stronie WTA pisano o czystej furii, a na stronie Roland Garros Igę Świątek określano jako bezwzględną i skuteczną. Trudno się dziwić - w ubiegłym roku w 1/8 finału paryskiej imprezy pokonała Anastazją Potapową 6:0, 6:0 w zaledwie 40 minut. W Cincinnati nie należało się raczej spodziewać aż takiego bezstronnego meczu ze względu choćby na całkowicie inną, bardzo szybką nawierzchnię. Po pierwszym secie wydawało się, że może nasz czekać jednak niemal powtórka z rozrywki, ale przebieg drugiego sprawił, że słowo "lekcja" jest adekwatne wobec obu zawodniczek.

Rosjanka po sześciu minutach mogła odetchnąć. Potem dostała lekcję

Potapowa jest dwa miesiące starsza od Świątek i w dziecięcej oraz juniorskiej rywalizacji to ona uchodziła za tę zdolniejszą i bardziej utytułowaną. Wygrała wtedy też wszystkie cztery ich pojedynki. Ale po przenosinach do seniorskiego tenisa role się odwróciły. To Polka przebojem wdarła się na szczyt światowego rankingu i zdobyła 23 tytuły (w tym sześć wielkoszlemowych), a Rosjanka wygrała trzy imprezy i najwyżej była w zestawieniu WTA na 21. pozycji. A ich pamiętny mecz w Paryżu był dobitnym dowodem na to, jak wiele się zmieniło w ich tenisowych życiorysach przez ostatnie lata.

- Ważny będzie początek. Potapowa nie może myśleć o tym, co się wydarzyło w ubiegłym roku - podkreślał na wstępie komentujący w Canal+ sobotnie spotkanie Dawid Celt.

Rosjanka po sześciu minutach już mogła odetchnąć - wiadomo było, że po raz drugi z rzędu nie odjedzie na "rowerze", jak w żargonie tenisowym nazywana jest dotkliwa przegrana bez zapisania na swoim koncie choćby gema. Tylko że niewielkie to było dla niej pocieszenie, bo w pięciu kolejnych gemach dominowała zawodniczka Wima Fissette'a. Na Potapowej mściła się przede wszystkim słaba dyspozycja serwisowa - w tej odsłonie miała zaledwie 38 procent skuteczności pierwszego podania. Przy stanie 2:1 dla Polki zaliczyła aż dwa podwójne błędy i trudno się było dziwić, że po chwili doszło do pierwszego przełamania.

- Idzie po swoje - skwitowała partnerująca za mikrofonem Celtowi Klaudia Jans-Ignacik po efektownym winnerze Świątek przy stanie 3:1. A 24-latka z Raszyna rzeczywiście grała pewnie i konsekwentnie.

Trener Rosjanki motywował ją i powtarzał, by pilnowała obniżenia środka ciężkości, ale nie dawało to zbytnio efektu. Po 26 minutach było już po secie, w którym 44. rakieta świata zaliczyła zaledwie jedno uderzenie wygrywające i aż osiem niewymuszonych błędów. Znów odebrała lekcję tenisa od rówieśniczki z Raszyna.

Świątek nagle odcięło prąd. "Potapowa zaczęła wierzyć, że coś może zdziałać"

Świątek cztery tygodnie temu niespodziewanie wygrała Wimbledon. Pierwszy występ po przenosinach na korty twarde - zgodnie z przewidywaniami - był wyzwaniem. Przegrała wtedy w 1/8 finału w Montrealu z Dunką Clarą Tauson 6:7, 3:6. Mówiła potem, że czuje, że wciąż musi się jeszcze przestawić na grę na kortach twardych. A te mecze są po to, by się jej niejako ponownie nauczyć. Dało to o sobie znać w drugiej partii sobotniego pojedynku.

Początek tej odsłony jeszcze nie wskazywał, że trzecia rakieta świata może mieć za chwilę kłopoty. Potapowa, która od ponad dwóch miesięcy nie była w stanie wygrać ostatnio meczu, denerwowała się po błędach i nie radziła sobie z sytuacyjnymi piłkami. Polka zaś wydawała się spokojna. Do czasu jednak, bo po trzecim gemie zaliczyła mały kryzys. Brakowało jej energii, serwis zaczął szwankować i wyciągnęła pomocną dłoń do przeciwniczki. Ta skorzystała i wyszła na prowadzenie 4:3.

- Musi Iga wrócić do gry, bo Potapowa zaczęła wierzyć, że coś może zdziałać - przestrzegał Celt. Wskazywał też, że jego zdaniem Świątek zbyt mocno rozpamiętuje nieudane zagrania.

Polka, półfinalistka dwóch poprzednich edycji imprezy w Cincinnati, z kryzysu budziła się stopniowo. W pewnym momencie zaliczyła efektowną serię wygranych punktów i wyszła na prowadzenie 5:3, ale za chwilę denerwowała się po błędzie. Jednym z 15 niewymuszonych, jakie naliczono jej w tej odsłonie. Zamknęła jednak to spotkanie w dwóch setach, wykorzystując drugą piłkę meczową. Wcześniej w ostatnim gemie musiała bronić aż trzech "break pointów".

Świątek kontynuuje świetną passę w otwieraniu turniejów i potwierdza, że zasługuje na miano "Królowej Regularności". Właśnie po raz 64. z rzędu wygrała pierwszy mecz w turnieju uwzględnianym w klasyfikacji WTA (w pierwszej rundzie w Cincinnati miała tzw. wolny los). Wyrównała tym samym wyczyn Moniki Seles z okresu 1990-96.

W trzeciej rundzie Polka zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk (27. WTA), która w sobotę wyeliminowała Niemkę Tatjanę Marię (41.) 6:0, 6:1."