Sensacyjna decyzja ws. trenera Rybakiny. WTA ogłasza

Stefano Vukov został 31 stycznia zawieszony na 12 miesięcy przez WTA i od tego czasu nie mógł trenować. - Moim zdaniem całkowicie wyprał Jelenie mózg - mówiła o jego praktykach Barbara Schett. Jak ustalił "The New York Times", Vukov stosował wobec Jeleny Rybakiny agresję słowną, nękał ją i poniżał, znęcał się nad nią psychicznie i regularnie doprowadzał do płaczu. Nazywał ją głupią. Mówił, że "bez niego wciąż byłaby w Rosji i zbierałaby ziemniaki". Wszystko to odnotowano w specjalnym raporcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Stefano Vukov wraca do pracy z Rybakiną. Zapadła decyzja WTA

Rybakina w trakcie procesu wielokrotnie skarżyła się do działaczy WTA Tour, że uniemożliwiają jej korzystanie z wybranego przez siebie trenera. - Zazwyczaj trenujemy razem między turniejami, a nie wtedy, kiedy rywalizacja trwa - oznajmiła w maju na konferencji prasowej. W piątek 8 sierpnia "The Athletic" przekazał najnowsze wieści w tej sprawie.

ZOBACZ TEŻ: Zawrzało po tym, co zrobiła Osaka. Roddick mówi wprost

Vukov odwołał się od rocznego zawieszenia za naruszenie kodeksu postępowania WTA Tour przed tegorocznym Roland Garros. Sprawa nie była nagłaśniana, jednak wg. źródeł zbliżonych do organizacji tuż przed Wimbledonem doszło do przesłuchania trenera. Ostateczną decyzję w sprawie podjęła WTA.

"WTA jest w pełni zaangażowana w zapewnienie bezpiecznego i pełnego szacunku środowiska dla wszystkich sportowców i innych uczestników, zgodnie z naszym Kodeksem postępowania WTA i Kodeksem bezpieczeństwa. Wszelkie sankcje nałożone w wyniku naruszenia tych zasad bezpieczeństwa są dokładnie rozpatrywane i podlegają odwołaniu przed niezależnym trybunałem. Chociaż szczegóły sprawy pozostają poufne, możemy potwierdzić, że pan Vukov jest uprawniony do otrzymania akredytacji na imprezy WTA. Nie będziemy komentować tej sprawy" - przekazuje treść komunikatu "The Athletic".

Od ostatniej decyzji o zawieszeniu Vukov miał zakaz wstępuy na stadiony, korty tenisowe i inne obiekty WTA Tour. Nie mógł też kontaktować się z zawodnikami w miejscach zakwaterowania. Rybakina współpracuje obecnie z Davidem Sanguinettim. "The Athletic", powołując się na włoskie media, wskazuje, że wg. Sanguinettiego "Vukov i Rybakina są blisko". On sam z kolei ma "nadawać na tej samej fali" co Vukov.

Jelena Rybakina to aktualnie 10. tenisistka w rankingu WTA. Obecnie przygotowuje się do swojego pierwszego meczu w WTA w Cincinnati, gdzie zmierzy się z Renatą Zarazuą z Meksyku. W tym roku tenisistka wygrała 37 spotkań i przegrała 15. W dorobku ma jedno trofeum: triumf w WTA w Strasbourgu. W USA startuje też Iga Świątek, która w sobotę o godz. 17:00 zmierzy się z Anastaziją Potapową. Relację tekstową z tego starcia można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.