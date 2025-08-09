Anisimova jeszcze o tym nie mówiła. Oto co się stało po jej meczu ze Świątek

Amanda Anisimova w wielkoszlemowym turnieju na kortach w Londynie przez długi czas prezentowała się fantastycznie. Stoczyła pasjonujący pojedynek z Lindą Noskovą, pewnie ograła Anastazję Pawluczenkową i przede wszystkim sprawiła sensację w półfinale, ogrywając Arynę Sabalenkę. W decydującym meczu turnieju Amerykance nie starczyło już jednak mocy. Nie miała żadnych szans przeciwko Idze Świątek, nie wygrywając ani jednego gema.
Amanda Anisimova wraca do porażki z Igą Świątek. Przejmujące słowa
Po Wimbledonie Amerykanka nie postanowiła robić sobie dłuższej przerwy i wystąpiła w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Tam już nie zrobiła furory, bo lepsza w 1/8 turnieju okazała się od niej Elina Switolina. Obecnie natomiast 23-latka jest w Cincinnati, gdzie okazję do rozmowy z nią dostali dziennikarze. Anisimova wypowiedziała się na temat trudów po porażce ze Świątek w Wimbledonie.
- To wyjątkowe, jak wiele ludzi wysyłało mi najsłodsze wiadomości. Miałam wiele wsparcia, czego nie spodziewałam się po takim występie. Czułam się bardzo źle, bo chciałam pokazać się z lepszej strony, albo przynajmniej nawiązać rywalizację, szczególnie w finale wielkoszlemowym. Na pewno momentami czułam się winna. Ale to, co mówili mi ludzie potem, pomogło mi przetrawić porażkę - podkreśliła Amerykanka.
Anisimova wydawała się być w dobrym humorze, widocznie podbudowana wsparciem, które dostała ze strony fanów. - Przypomniałam sobie, jak wiele przeszłam i co musiałam zrobić, żeby dostać się do finału. Rzadko dostajesz tyle pozytywnego feedbacku w mediach społecznościowych. Miałam niesamowite interakcje. Każdy, kto się do mnie odezwał, był tak miły i mówił najfajniejsze rzeczy. Bardzo się tym cieszyłam. Sam fakt, że mogłam porozmawiać z ludźmi i usłyszeć, że sprawiłam im radość swoją grę, znaczył dla mnie wiele. To było wyjątkowe kilka tygodni - zakończyła 23-latka.
Amanda Anisimova na start Cincinnati Open zmierzy się z Francuzką Leolią Jeanjean. Ten mecz rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę około 2:30 czasu polskiego.
