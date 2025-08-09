Sabalenka wywołała skandal na cały świat. "Popełniłam błąd"

Aryna Sabalenka rozgrywa kolejny świetny sezon. Dotychczas wystąpiła w nim w siedmiu finałach turniejów WTA (w tym dwóm wielkoszlemowym), z których wygrała dwa - w Miami oraz Madrycie. Po niedawnym Wimbledonie, gdzie Białorusinka przegrała w 1/2 z Amandą Anisimovą, uznała jednak, że potrzebuje przerwy. Opuściła tym samym ważne zawody- rangi WTA 1000 w Montrealu.

Aryna Sabalenka wraca do afery z Coco Gauff

Białorusinka turniej Cincinnati Open rozpocznie od drugiej rundy, bo w pierwszej otrzymała wolny los. Jej rywalką będzie Marketa Vondrousova. Przed tym spotkaniem 27-latka pojawiła się na konferencji prasowej, podczas której skomentowała niedawną absencję: - Ten sezon jest bardzo intensywny. To niemożliwe grać na sto procent każdego tygodnia. Po Wimbledonie zrozumiałam, że potrzebuję przerwy i to naprawdę mi pomogło. Czuję się świeższa fizycznie oraz psychicznie - stwierdziła Sabalenka.

27-latka wróciła też do afery sprzed paru miesięcy. Po porażce z Coco Gauff w Roland Garros lamentowała nad swoją słabą postawą i stwierdziła, że gdyby zamiast niej do finału awansowała Iga Świątek, to wygrałaby z Amerykanką. Kibice oraz eksperci uznali to za brak szacunku w kierunku Cori.

- Są ludzie, którzy nie rozumieją, ile wkładamy w rywalizację - podkreśliła już w Cincinnati Sabalenka. - Pojawiłam się wtedy na konferencji prasowej bardzo zła na siebie oraz sfrustrowana wynikiem. To czasami boli, że kiedy powiesz coś bez większego przemyślenia, każdy cię ocenia i zapomina, kim jesteś i co zrobiłaś w przeszłości.

Po chwili Białorusinka dodała jeszcze: - Byłam przepełniona emocjami i popełniłam błąd. Było mi trudno się wytłumaczyć, ale wiele z tego wyciągnęłam. Myślę, że teraz ludzie rozumieją mnie lepiej. Chciałabym, żeby oni wiedzieli, że mogę krzyczeć na korcie i być bardzo skupiona na osiąganiu swoich celów, ale jednocześnie jestem też wesołą, przyjazną oraz spokojną dziewczyną, która lubi robić w życiu inne rzeczy - zakończyła pierwsza rakieta świata.

Mecz Sabalenki z Vondrousovą rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę około 1:00 czasu polskiego.