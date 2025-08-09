Iga Świątek (3. WTA) wraca do gry! To kolejny sprawdzian naszej najlepszej tenisistki na kortach twardych przed tegorocznym US Open. Wcześniej zagrała w WTA w Montrealu, gdzie w czwartej rundzie lepsza okazała się Clara Tauson, wygrywając 7:6, 6:3. - Z pewnością nie grałam tu idealnie. Wciąż czuję, że muszę się trochę przestawić na korty twarde - powiedziała Iga Świątek (3. WTA) po porażce.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Iga Świątek - Anastazija Potapowa. Kiedy mecz na WTA w Cincinnati?

Iga Świątek wraca do miejsca, z którym nie ma najlepszych wspomnień. To przed rokiem, właśnie przed startem WTA w Cincinnati pobrano od Polki próbkę, która wykazała obecność zakazanej trimetazydyny w jej organizmie. Zapadła decyzja o zawieszeniu Świątek, a wyjaśnienie tej sprawy ciągnęło się tygodniami. Do tego tuż przed startem tegorocznych zmagań tenisistka poinformowała o stracie członka rodziny. "Jestem wdzięczna, że dałeś nam 17 lat bezwarunkowej miłości" - napisała Świątek na Instagramie.

ZOBACZ TEŻ: Cały świat zobaczył, jak zachowała się Collins w Cincinnati. Klasy nie kupisz

Rozstawiona z numerem trzecim Polka zacznie rywalizację od drugiej rundy, w której zmierzy się z Rosjanką Anastaziją Potapową (45. WTA). Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w ubiegłorocznym Roland Garros. Wówczas Polka bez żadnych problemów pokonała rywalkę 6:0, 6:0. To będzie drugi mecz Potapowej na WTA w Cincinnati. Do rywalizacji ze Świątek podejdzie po zwycięstwie 6:4, 6:4 z Laurą Siegemund.

Świątek - Potapowa. Kiedy mecz w Cincinnati? O której gra Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Iga Świątek - Anastazija Potapowa zostanie rozegrany w sobotę 9 sierpnia. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17:00 czasu polskiego (na korcie centralnym). Transmisję tego wydarzenia będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Sport 2. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.