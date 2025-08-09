Powrót na stronę główną
Amerykanie reagują na żałobny wpis Świątek przed meczem. "Wzruszające"
Amerykańskie media również odnotowały smutne wydarzenie w życiu jednej z najlepszych tenisistek świata - Igi Świątek. "Polka pisze wzruszającą wiadomość, opłakując stratę swojego pupila z dzieciństwa" - m.in. pisze "Sportskeeda".
TENNIS-ROME/
Fot. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu - Iga Świątek już w sobotę, 9 sierpnia rozpocznie prestiżowy turniej WTA 1000 na kortach twardych w Cincinnati. Trzecia zawodniczka światowego rankingu tuż przed swoim pierwszym starciem, w piątek opublikowała smutny post w mediach społecznościowych. Poinformowała, że straciła ukochanego kota, który w jej rodzinie był przez aż siedemnaście lat.

Amerykańskie media piszą o smutnym wydarzeniu w życiu Igi Świątek

Na temat smutnego wydarzenia w życiu Igi Świątek napisały też amerykańskie media. 

„Mamy nadzieję, że zapewniliśmy ci najlepszy możliwy dom" – Iga Świątek pisze wzruszającą wiadomość, opłakując stratę swojego pupila z dzieciństwa" - to tytuł artykułu z "Sportskeeda". 

"Świątek niedawno podzieliła się wiadomością o śmierci swojego pupila z dzieciństwa, który był członkiem jej rodziny przez 17 lat. Gwiazda polskiego tenisa przez lata dzieliła się zdjęciami kota, a teraz napisała wzruszającą notatkę. Polka udostępniła też na Instagramie kilka zdjęć swoich z Grappą na przestrzeni lat" - dodaje dziennikarz" - dodała dziennikarka Riddhi Acharya. 

Iga Świątek turniej w Cincinnati, w którym jest rozstawiona z "3" rozpocznie już w sobotę, 9 sierpnia. Jej pierwszą rywalką będzie 24-letnia Rosjanka Anastazja Potapowa (45. WTA). W ich ostatnim starciu, w 1/8 finału ubiegłorocznego Rolanda Garrosa Polka wygrała 6:0, 6:0. 

Początek spotkania Świątek - Potapowa o godz. 17. Zapraszamy państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

