Żałobny wpis Świątek na godziny przed meczem. "Dałeś nam 17 lat"

Iga Świątek niebawem weźmie udział w turnieju w Cincinnati. To jedna z imprez przygotowujących tenisistki do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Niestety triumfatorka Wimbledonu mierzy się teraz z ogromnym bólem. Jej wpis w mediach społecznościowych mówi wszystko.

Poruszające słowa Igi Świątek

"Mam nadzieję, że daliśmy Ci najlepszy możliwy dom, jaki może mieć kot. Wdzięczna, że dałeś nam 17 lat bezwarunkowej miłości" - napisała Świątek na Instagramie, dając do zrozumienia, że odszedł jej kot.

Najlepsza polska tenisistka opublikowała także kilka zdjęć kota. Wśród nich była fotografia z lat dzieciństwa Świątek. "Grappy" wielokrotnie pojawiał się w jej mediach społecznościowych. Rodzina miała dzięki niemu dużo radości. Na Instagramie fani Świątek dodali mnóstwo komentarzy. Widać, że raszynianka może liczyć na ogromne wsparcie kibiców w tak trudnym dla niej momencie.

Świątek nie ma dużo czasu. Czeka na nią wyzwanie

Strata dobrego przyjaciela jest zawsze czymś trudnym, a tymczasem już w sobotę Świątek wróci na kort. W drugiej rundzie turnieju w Cincinnati zagra z Anastasiją Potapową. Dotychczas w seniorskiej karierze Polka mierzyła się z Rosjanką tylko raz. Miało to miejsce podczas ubiegłorocznego Rolanda Garrosa. To starcie zakończyło się zwycięstwem naszej tenisistki.

Tym razem polscy kibice nie mogą narzekać na godzinę rozgrywania meczu. Nie trzeba bowiem zarywać nocy, by zobaczyć w akcji trzecią zawodniczkę rankingu WTA. Batalia Świątek i Potapowej została zaplanowana na godzinę 17 polskiego czasu.

Obecnie najbliższa przeciwniczka Świątek zajmuje 45. miejsce w rankingu WTA.

Relację tekstową z pojedynku Igi Świątek z Anastasiją Potapową w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.