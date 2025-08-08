Pilne wieści ws. meczu Igi Świątek w Cincinnati. Lepiej być nie mogło

- Z pewnością nie grałam tu idealnie. Wciąż czuję, że muszę się trochę przestawić na korty twarde - mówiła Iga Świątek (3. WTA) po porażce w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Montrealu. Szansa na poprawę już za moment, albowiem 24-latka przystąpi do "tysięcznika" w Cincinnati (który po zeszłym roku może niezbyt dobrze się jej kojarzyć, gdyż to tam uzyskała pozytywny wynik testu antydopingowego).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek? "Trudny temat". Karol Strasburger z ważnym przesłaniem

Iga Świątek poznała godzinę pierwszego meczu w turnieju WTA 1000 w Cincinnati

Rozstawiona z numerem trzecim Polka zacznie rywalizację od drugiej rundy. Tam jej przeciwniczką będzie Anastasija Potapowa (45. WTA), rosyjska tenisistka znana z prowokacyjnych zachowań, która na wcześniejszym etapie pokonała 6:4, 6:4 Laurę Siegemund (54. WTA).

Wiadomo już, o której zagrają Świątek i Potapowa. Polacy mogą być zadowoleni, bowiem spotkanie na amerykańskich kortach odbędzie się w sobotę 9 sierpnia o godz. 17:00 czasu polskiego (na korcie centralnym). Obejdzie się więc bez nastawiania budzików i zarywania nocy, z czym muszą mierzyć się polscy kibice podczas północnoamerykańskich turniejów.

Iga Świątek znowu spotka się na korcie z Anastasiją Potapową. Ostatnio była totalna demolka

Będzie to druga potyczka obu tenisistek. Poprzednio spotkały się one w zeszłym roku w czwartej rundzie Roland Garros. I był to prawdziwy popis polskiej zawodniczki, która po zaledwie 40 minutach gry zwyciężyła 6:0, 6:0.

Sprawdź również: Turniej w Cincinnati "rozstrzygnięty"! Tak podsumowali Świątek

Relację tekstową z sobotniego meczu Iga Świątek - Anastasija Potapowa w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Cincinnati będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.