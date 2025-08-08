Sensacyjne wieści z Cincinnati! Świątek traci groźną rywalkę

Iga Świątek po odpadnięciu z WTA w Montrealu szybko weźmie udział w kolejnym turnieju. Już niebawem rozpocznie zmagania w zawodach w Cincinnati. Tam w drugiej rundzie zmierzy się z Anastazją Potapową. Rosjanka wcześniej wyeliminowała Laurę Siegemund, pokonując ją 6:4, 6:4.

Victoria Mboko nie zagra w Cincinnati. Świątek traci ważną rywalkę

Polka nie wyszła jeszcze na korty, a prawdopodobnie straciła już bardzo groźną rywalkę. Mowa o Victorii Mboko. Bardzo utalentowana 18-letnia tenisistka ma za sobą kapitalny turniej w Montrealu, który zakończył się jej zwycięstwem. W finale pokonała Naomi Osakę. Po meczu wyznała, że zapewne nie weźmie udziału w rozgrywkach w Cincinnati.

- Na razie nie planuję grać w Cincinnati. Chcę tylko trochę zadbać o nadgarstek i myślę, że ten turniej jest zbyt szybko, żebym mogła tam pojechać i zagrać ponownie - powiedziała Kanadyjka. Niedługo później pojawiła się oficjalna informacja o jej rezygnacji. W turnieju zabraknie także jej finałowej rywalki Naomi Osaki. Mboko mogła trafić na Igę Świątek w czwartej rundzie. Istniała również szansa na jej rywalizację z Magdaleną Fręch, która mogła odbyć się w trzecim etapie.

Świątek w Cincinnati będzie chciała udowodnić, że porażka w Montrealu była jedynie wypadkiem przy pracy i z pewnością będzie liczyła na udany występ. Zdaniem portalu Tennis365 Polka dojdzie na tym turnieju do półfinału. "Triumf Polki w Wimbledonie pokazał, że wróciła do swojej najwyższej formy" - czytamy.

Spotkanie Igi Świątek z Anastazją Potapową odbędzie się w najbliższą sobotę. Organizatorzy nie podali jeszcze godziny jego rozpoczęcia. W przypadku zwycięstwa Polka zagra z Martą Kostiuk lub Tatjaną Marią.