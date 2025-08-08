Turniej w Cincinnati "rozstrzygnięty"! Tak podsumowali Świątek

Polscy kibice tenisa wciąż mają w pamięci fantastyczny triumf Świątek w Wimbledonie, ale w ostatnim turnieju w Montrealu nasza tenisistka nie spisała się już tak dobrze. Mimo dobrej postawy w pierwszych rundach, niespodziewanie przegrała z Clarą Tauson w 1/8 zawodów. Choć mógł być to równie dobrze efekt gorszego dnia, nieświadczący w większy sposób o formie Polki, to nie dało się nie zwrócić uwagi na sporą liczbę błędów, jakie wówczas popełniała.
Iga Świątek w Cincinnati Open. Co osiągnie Polka?
W kolejnym turnieju w Ameryce Północnej polska tenisistka będzie chciała udowodnić, że porażka w Montrealu była dla niej wyłącznie wypadkiem przy pracy. Na start zawodów w Cincinnati Świątek zmierzy się z Anastazją Potapową - 45. zawodniczką rankingu WTA. W tym meczu raczej każdy spodziewa się zwycięstwa 24-latki, ale jak poradzi sobie dalej?
Próbę przewidzenia przebiegu Cincinnati Open podjął dziennikarz Oli Dickson Jefford z portalu "Tennis365". Według niego polska tenisistka zajdzie do półfinału, w którym przegra... z Aryną Sabalenką. Następnie Białorusinka miałaby pokonać Clarę Tauson i cieszyć się ze zwycięstwa w całym turnieju. Co ciekawe, jako czwartą półfinalistkę "Tennis365" typuje Naomi Osakę, a więc nową podopieczną Tomasza Wiktorowskiego.
ZOBACZ TEŻ: Skandaliczne słowa ws. Rosjan. Legenda tenisa wsadziła kij w mrowisko
W ćwierćfinale mielibyśmy natomiast obejrzeć powtórkę z finału Wimbledonu - to znaczy, Świątek zagrałyby i zwyciężyła z Amandą Anisimovą.
"Triumf Polki w Wimbledonie pokazał, że wróciła do swojej najwyższej formy. Inna sprawa, że niedawno była bardzo nierówna w nieudanym turnieju w Montrealu. Wczesna drabinka Świątek w Cincinnati jednak wygląda dość łatwo. Jej potencjalna rywalka w trzeciej rundzie, Marta Kostiuk, ma ostatnio problemy zdrowotne. Choć Iga może zmierzyć się również z sensacyjną triumfatorką Canadian Open, Victorią Mboko, w czwartej rundzie" - czytamy na portalu.
Mecz Świątek z Potapową w Cincinnati rozpocznie się w sobotę, 9 sierpnia. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!