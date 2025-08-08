Turniej w Cincinnati "rozstrzygnięty"! Tak podsumowali Świątek

Polscy kibice tenisa wciąż mają w pamięci fantastyczny triumf Świątek w Wimbledonie, ale w ostatnim turnieju w Montrealu nasza tenisistka nie spisała się już tak dobrze. Mimo dobrej postawy w pierwszych rundach, niespodziewanie przegrała z Clarą Tauson w 1/8 zawodów. Choć mógł być to równie dobrze efekt gorszego dnia, nieświadczący w większy sposób o formie Polki, to nie dało się nie zwrócić uwagi na sporą liczbę błędów, jakie wówczas popełniała.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Iga Świątek w Cincinnati Open. Co osiągnie Polka?

W kolejnym turnieju w Ameryce Północnej polska tenisistka będzie chciała udowodnić, że porażka w Montrealu była dla niej wyłącznie wypadkiem przy pracy. Na start zawodów w Cincinnati Świątek zmierzy się z Anastazją Potapową - 45. zawodniczką rankingu WTA. W tym meczu raczej każdy spodziewa się zwycięstwa 24-latki, ale jak poradzi sobie dalej?

Próbę przewidzenia przebiegu Cincinnati Open podjął dziennikarz Oli Dickson Jefford z portalu "Tennis365". Według niego polska tenisistka zajdzie do półfinału, w którym przegra... z Aryną Sabalenką. Następnie Białorusinka miałaby pokonać Clarę Tauson i cieszyć się ze zwycięstwa w całym turnieju. Co ciekawe, jako czwartą półfinalistkę "Tennis365" typuje Naomi Osakę, a więc nową podopieczną Tomasza Wiktorowskiego.

ZOBACZ TEŻ: Skandaliczne słowa ws. Rosjan. Legenda tenisa wsadziła kij w mrowisko

W ćwierćfinale mielibyśmy natomiast obejrzeć powtórkę z finału Wimbledonu - to znaczy, Świątek zagrałyby i zwyciężyła z Amandą Anisimovą.

"Triumf Polki w Wimbledonie pokazał, że wróciła do swojej najwyższej formy. Inna sprawa, że niedawno była bardzo nierówna w nieudanym turnieju w Montrealu. Wczesna drabinka Świątek w Cincinnati jednak wygląda dość łatwo. Jej potencjalna rywalka w trzeciej rundzie, Marta Kostiuk, ma ostatnio problemy zdrowotne. Choć Iga może zmierzyć się również z sensacyjną triumfatorką Canadian Open, Victorią Mboko, w czwartej rundzie" - czytamy na portalu.

Mecz Świątek z Potapową w Cincinnati rozpocznie się w sobotę, 9 sierpnia. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.