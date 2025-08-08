Iga Świątek coraz bliżej! Może tego dokonać już w Cincinnati

Za nami już połowa sezonu WTA, a Iga Świątek ma na koncie wygrany pierwszy turniej w 2025 r. Mowa o Wimbledonie, gdzie Polka pokonała w finale 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą. Ostatnio Świątek dotarła do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Montrealu, w której przegrała 6:7 (1), 3:6 z Dunką Clarą Tauson. Teraz Świątek będzie rywalizować w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, gdzie jej pierwszą rywalką będzie Rosjanka Anastazja Potapowa. Czy Iga ma szanse na grę w turnieju WTA Finals w Rijadzie, który odbędzie się w dniach 1-8 listopada?

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Świątek blisko zapewnienia sobie awansu do WTA Finals. Tego potrzebuje w Cincinnati

Udział w turnieju finałowym WTA gwarantuje osiem najlepszych miejsc w rankingu Race, który pokazuje, które tenisistki osiągają najlepsze wyniki w danym roku kalendarzowym. Próg punktowy gwarantujący udział w WTA Finals wynosi 6676 pkt. Obecnie przekroczyła go tylko Aryna Sabalenka, która ma 7405 pkt. Na drugim miejscu w rankingu Race jest Świątek, mająca 6113 pkt. Czy są szanse na to, że Iga zapewni sobie udział w WTA Finals podczas turnieju w Cincinnati?

Aby tak się stało, Świątek musi co najmniej zagrać w finale turnieju WTA 1000. W zeszłym roku Świątek grała w półfinale turnieju w Cincinnati (w którym przegrała 3:6, 3:6 z Sabalenką), za co dostała 390 pkt. Awans do finału to 650 pkt do rankingu Race, natomiast wygranie turnieju to 1000 pkt, zgodnie z jego rangą.

Jeżeli Idze nie uda się osiągnąć tego celu podczas turnieju w Cincinnati, to można stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem dojdzie do tego podczas wielkoszlemowego US Open. Tam Świątek w 2024 r. dotarła do ćwierćfinału i dostała za to 430 pkt.

TOP 10 rankingu WTA Race (stan na 8 sierpnia):

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7405 pkt

2. Iga Świątek (Polska) - 6113 pkt

3. Coco Gauff (USA) - 4739 pkt

4. Madison Keys (USA) - 4330 pkt

5. Mirra Andriejewa (Rosja) - 4059 pkt

6. Amanda Anisimova (USA) - 3583 pkt

7. Jessica Pegula (USA) - 3375 pkt

8. Jelena Ryabkina (Kazachstan) - 3131 pkt

9. Jasmine Paolini (Włochy) - 2756 pkt

10. Elina Switolina (Ukraina) - 2596 pkt

Zobacz też: Skandaliczne słowa ws. Rosjan. Legenda tenisa wsadziła kij w mrowisko

Świątek rozpocznie turniej WTA 1000 w Cincinnati od drugiej rundy, gdzie zagra z Potapową. Potem czekają ją potencjalne pojedynki z Martą Kostiuk (III runda), Dianą Sznajder (IV runda), Jekatieriną Aleksandrową (ćwierćfinał) czy Aryną Sabalenką (półfinał).

Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.