40 minut i koniec. Takiego meczu Świątek nigdy nie zagrała

Jako nastolatki mierzyły się czterokrotnie i za każdym razem górą była Rosjanka. Ostatni ich mecz z czasów juniorskich to ćwierćfinał Roland Garros 2016, gdy Polka przegrała 6:4, 3:6, 0:6. Nie było to jednak nic zaskakującego. Środowisko tenisowe wskazywało wtedy Potapową jako najbardziej obiecującą juniorkę wśród młodej fali.

Świątek nie miała sposobu na Potapową. Od bilansu 0-4 do deklasacji 48:10

Na rewanż Świątek czekała osiem lat. Los sprawił, że jako seniorki Potapowa i Iga po raz pierwszy zmierzyły się znów w Paryżu. Po latach role się odwróciły - teraz to będąca liderką światowego rankingu Polka była faworytką. Trudno było jednak wtedy przypuszczać, że mecz ze sklasyfikowaną o 40 pozycji niżej rywalką będzie aż tak jednostronny.

Świątek wygrała aż 48 z 58 punktów i ani razu nie dopuściła, by w gemie doszło choćby do równowagi. Przy prowadzeniu 4:0 usłyszeliśmy słynne "jazda", a potem Świątek kontynuowała bezlitosne punktowanie przeciwniczki. Po 19 minutach było już po pierwszym secie, a po kolejnych 21 minutach po całym meczu.

"Czysta furia" - podsumowano na stronie WTA i opisywano, że pod koniec spotkania Potapowa przewracała oczami, a osoby zasiadające w jej boksie kręciły głowami.

Na stronie Roland Garros z kolei opisywano Polkę jako bezwzględną i skuteczną. "Była numer 21 na świecie nie miała się gdzie ukryć, gdy ekspres Świątek ruszył w drogę po kolejne kultowe zwycięstwo. Zwykli śmiertelnicy mogą się tylko zastanawiać, jak to jest grać z taką kontrolą" - stwierdzono.

To najszybsze zwycięstwo Świątek w pełnym meczu w tourze. W drugiej edycji paryskiej imprezy wielkoszlemowej z rzędu odprawiła rywalkę na "rowerze", jak w żargonie tenisowym określane jest zwycięstwo bez straty gema. Rok wcześniej w trzeciej rundzie pokonała w takim wymiarze Chinkę Xinyu Wang, co zajęło jej 51 minut. Dzięki temu efektownemu zwycięstwu nad Rosjanką zapisała się w historii. Została wówczas trzecią tenisistą w Open Erze, która zanotowała wygraną 6:0, 6:0 w dwóch kolejnych edycjach Roland Garros. Dołączyła tym samym do Gabrieli Sabatini (1992-93) i Mary Pierce (1993-94).

Świątek nie dowierzała. "Przyszedł dzień, gdy to eksplodowało"

- To było dosyć dziwne, że poszło tak szybko - stwierdziła Polka po pokonaniu Potapowej. Przyznała też, że miała poczucie, iż jej rywalka była zestresowana. Rosjanka potwierdziła później trafność tych przypuszczeń, wskazując też przyczynę.

- Przez tydzień żyłam w bańce i nie wiedziałam czy będę grać, czy nie. Przerwy spowodowane deszczem zabierały mi energię, a stres tylko rósł. Nie czułam się dobrze - źle jadłam, źle spałam. Wczoraj nie spałam nawet godziny. Dzień wcześniej byłam na kortach od godziny 9 do 19, bez choćby jednego odbicia piłki. To nie są przygotowania na miarę meczu czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego przeciwko numerowi jeden na świecie. Wiem, że organizatorzy i sędziowie robili, co mogli, ale pogody nie da się kontrolować. Ale kłębiło się to we mnie i przyszedł dzień, gdy to eksplodowało - relacjonowała wówczas dziennikarzom.

Ci ostatni dobrze pamiętali, że tenisistki te zaliczyły spięcie o rosyjskie symbole. Potapowa w 2023 roku prowokowała, pokazując się na kortach Indian Wells w koszulce Spartaka Moskwa. Polka zareagowała skargą do WTA, bo wobec wojny prowadzonej przez Rosję w Ukrainie symbole tego kraju były wtedy w tourze zabronione.

Potapowa spytana po meczu w Paryżu o relację ze Świątek odparła, że nie są przyjaciółkami, ale szanuje Polkę. - Jako tenisistka jest największa - podkreśliła.

Świątek z kolei przyznała, że przez chwilę pomyślała przed tym meczem o wcześniejszej rywalizacji z Rosjanką. Ale też zapewniła, że na politycznym aspekcie się nie skupiała.

- Skoncentrowałam się na tenisie. Na tym, na czym muszę się skoncentrować, żeby grać jak najlepiej. Jest sporo kwestii technicznych i taktycznych, o których muszę myśleć. Staram się nie mieszać do tego wszystkiego polityki. Bo polityką się nie gra w tenisa - zaznaczyła.

Potem Polka jeszcze raz zanotowała zwycięstwo 6:0, 6:0 - w finale Wimbledonu. Pokonanie zestresowanej Amerykanki Amandy Anisimovej zajęło jej 57 minut. Był to pierwszy zdobyty tytuł Polki od wygranej w ubiegłorocznym Roland Garros.

Turniej w Cincinnati to drugi występ trzeciej rakiety świata od niespodziewanego triumfu w wielkoszlemowej imprezie wielkoszlemowej w Londynie (w sumie wygrała 23 turnieje). W Montrealu przegrała w 1/8 finału z Dunką Clarą Tauson. Pojedynek z Potapową, która obecnie jest 44. tenisistką globu i ma na koncie trzy tytuły, odbędzie się w sobotę.