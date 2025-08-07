Powrót na stronę główną
6:0, 6:0 dla Świątek! Rywalka dostanie szansę na rewanż
Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę na turnieju WTA w Cincinnati. Polkę w drugiej rundzie czekać będzie rywalizacja z Anastazją Potapową. Rosjanka w czwartek zmierzyła się z Laurą Siegemund i z problemami pokonała Niemkę 6:4, 6:4. Potapowa ostatni raz rywalizowała z Polką podczas zeszłorocznego Rolanda Garrosa. Wówczas Świątek ograła przeciwniczkę 6:0, 6:0.
Iga Świątek po odpadnięciu z turnieju WTA w Montrealu szybko przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w zawodach w Cincinnati. Zmagania tam rozpocznie od drugiej rundy. W czwartek poznała także swoją pierwszą rywalkę. Wyłoniło ją spotkanie Anastazji Potapowej z Laurą Siegemund

Świątek poznała pierwszą rywalkę. Potapowa pokonała Siegemund

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18:50 polskiego czasu. Na początku było wyrównane i obie strony utrzymywały własny serwis. W piątym gemie Siegemund przełamała Potapową i wydawało się, że ma łatwą drogę do zwycięstwa w pierwszym secie. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Rosjanka szybko odpowiedziała tym samym i chwilę później ponownie wygrała gema przy podaniu rywalki. Dzięki temu wygrała 6:4. 

Od początku drugiej partii lepsze wrażenie sprawiała Niemka, która już w pierwszym gemie przełamała Potapową. W dalszej części spotkania bez żadnych problemów utrzymywała własne podanie. Aż do ósmego gema, gdy nastąpił nagły zwrot. Wówczas Potapowa wróciła do gry i przełamała Siegemund. Tym samym doprowadziła do remisu 4:4. Następnie wygrała gema przy swoich serwisach i wyszła na prowadzenie. 

Rosjanka kapitalnie zaprezentowała się także w końcówce starcia. W gemie serwisowym rywalki nie dała jej większych szans i znów ją przełamała. Tym samym kolejny raz odwróciła losy rywalizacji w tym meczu. Zagwarantowało jej to zwycięstwo 6:4, a w całym starciu 6:4, 6:4. I to ona zmierzy się w drugiej rundzie z Igą Świątek. Spotkanie odbędzie się już w najbliższą sobotę lub niedzielę. 

Do tej pory nasza zawodniczka rywalizowała z Potapową dwa razy i za każdym razem wygrywała. Ostatni raz rywalizowały podczas zeszłorocznego Rolanda Garrosa. Wówczas Polka ograła ją 6:0, 6:0. W przypadku kolejnego zwycięstwa, w trzeciej rundzie zmierzy się z Martą Kostiuk lub Tatjaną Marią. 

