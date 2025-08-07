Iga Świątek niespodziewanie szybko pożegnała się z udziałem w turnieju WTA w Montrealu. Polka w czwartej rundzie przegrała z Clarą Tauson. Tym samym Dunka zrewanżowała się naszej zawodniczce za porażkę na Wimbledonie. - Cieszmy się, że podczas Wimbledonu widzieliśmy zupełnie inną Clarę Tauson niż tę, która zagrała teraz w Montrealu - skwitował Wojciech Fibak w rozmowie z "Faktem".

Iga Świątek wyszła na kort. Trenowała z Karoliną Muchovą

Nasza zawodniczka nie miała dużo czasu na odpoczynek i aktualnie przygotowuje się do startu w zawodach WTA w Cincinnati. W czwartek o godzinie 18:00 polskiego czasu Świątek wyszła już na korty i trenowała z Karoliną Muchovą. Nagrania z ich wspólnego treningu pojawiły się w mediach społecznościowych.

Karolina Muchova to jedna z najlepszych tenisistek w światowym tourze. Obecnie zajmuje 14. miejsce w rankingu WTA. Na koncie ma jeden wygrany turniej rangi WTA. W 2019 roku triumfowała w Seulu, gdzie w finale pokonała Magdę Linette. Z Igą Świątek do tej pory rywalizowała pięciokrotnie i tylko raz wygrała. Jednym z ich meczów był finał Rolanda Garrosa w 2023 roku, wygrany przez Polkę 2:1.

Czeszka w ostatnich latach mogłaby osiągnąć więcej, ale jest bardzo podatna na kontuzje. Od 2023 roku zmagała się z częstymi problemami z nadgarstkiem, który musiała mieć operowany. W efekcie miała przerwę w grze od września 2023 do czerwca 2024 roku. W bieżącym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Potrafiła dojść do półfinału WTA w Dubaju, ale zdarzało jej się również odpadać na wczesnych etapach turniejów.

Świątek zmagania na turnieju WTA w Cincinnati rozpocznie od meczu z Anastazją Potapową lub Laurą Siegemund. Muchova natomiast na początku zmierzy się z Sonay Kartal lub Caroline Garcią.