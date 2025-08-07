Cały świat zobaczył, co zrobił Wiktorowski. "Stworzył potwora"

Naomi Osaka awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Montrealu. Japonka pokonała 6:2, 7:6 (7) Dunkę Clarę Tauson i zagra w swoim pierwszym finale tej rangi od 2022 r. i zawodów w Miami. W ten sposób zaczyna się współpraca między Osaką a trenerem Tomaszem Wiktorowskim. "Wiktorowski dołączył do Osaki na okres próbny w Kanadzie i jak dotąd nowy trener radzi sobie świetnie. Wiktorowski specjalizuje się w upraszczaniu gry. Osaka grała prosty tenis przez cały tydzień w Montrealu. A teraz jest w finale wielkiego turnieju, czyli dokładnie tam, gdzie chciała być" - pisał portal "The Athletic".

Ależ słowa o Wiktorowskim i Osace. "To będzie petarda"

Dotychczasowy wpływ Wiktorowskiego na Osakę doceniają też internauci przy okazji meczu japońskiej tenisistki z Tauson.

"Zmiana trenera okazała się darem z nieba dla Osaki, dzięki czemu dotarła do finału w swoim pierwszym turnieju, w którym współpracuje z Wiktorowskim", "to będzie petarda, Wiktorowski to świetny trener", "Wiktorowski stworzył potwora, znowu", "Wiktorowski to jeden z najbystrzejszych trenerów, to nie przypadek, że pomógł Idze Świątek stać się dominatorką w 2022 roku" - czytamy w komentarzach na portalu X.

Co za słowa Osaki o Wiktorowskim. "Wydaje się bardzo zdecydowany"

Warto w tym momencie doprecyzować, że Wiktorowski obserwuje Osakę podczas turnieju w Montrealu, natomiast ścisła współpraca ma się rozpocząć od turnieju WTA 1000 w Cincinnati. "Ciekawe. Osaka od jakiegoś czasu szukała najlepszej wersji siebie, teraz już z byłym trenerem Igi. Często zdarza się, że dla takiego szkoleniowca od razu pokazujesz się z najlepszej strony" - zauważa Brad Gilbert, były trener Coco Gauff, w poście na portalu X.

Do tej pory Wiktorowski był trenerem Karoliny Kosińskiej (2005), Agnieszki Radwańskiej (2011-2018), Olgi Danilović (2019-2020) i Igi Świątek (2021-2024).

- Myślę, że jeśli chodzi o osobowość, na początku byłam trochę zdenerwowana, ponieważ wydawał mi się trochę surowy, ale w rzeczywistości jest zabawny. Czasami powie żart, którego nie spodziewałabym się usłyszeć lub coś w tym stylu. Bardzo go lubię. Wiem, że rozegraliśmy dopiero dwa mecze, ale wydaje się bardzo zdecydowany w tym, czego chce. I myślę, że to sprawia, że jest to dla mnie bardzo jasne - tak o Wiktorowskim wypowiadała się Osaka.