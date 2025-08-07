Od turnieju WTA 1000 w Montrealu Naomi Osaka już wie, że będzie ściśle współpracować z Tomaszem Wiktorowskim. Trener przyleciał do Kanady, gdzie obserwuje postawę Japonki. Praca tego duetu ma się rozpocząć od kolejnego turnieju, który rozpoczyna się 7 sierpnia w Cincinnati. "Nie ma gwarancji, że polski trener jej pomoże, ale jeśli ktoś ma wyciągnąć Naomi Osakę z dołka, to Tomasz Wiktorowski wydaje się świetnym kandydatem" - komentował Dominik Senkowski ze Sport.pl. Osaka dotarła już do półfinału w Montrealu, gdzie jej rywalką była Clara Tauson.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Osaka w finale turnieju w Montrealu. "Wiktorowski radzi sobie świetnie"

W pierwszym secie nie było gemów serwisowych wygrywanych bez trudu przez obie tenisistki. Przez dłuższy czas Osaka i Tauson utrzymywały podanie. W piątym gemie Tauson miała dwie szanse do przełamania od stanu 40:15, ale ich nie wykorzystała. Gem później Osaka wykorzystała pierwszą możliwą okazję do przełamania przeciwniczki. Ostatecznie Osaka wygrała seta 6:2 i potrzebowała do tego 34 minut. Drugi set był dużo bardziej zacięty.

Trzy pierwsze gemy wygrywały zawodniczki serwujące, natomiast potem regularnie dochodziło do przełamań. Osaka prowadziła 4:2, obroniła pięć piłek na przełamanie, ale za szóstym razem Tauson dopięła swego. Dunka doprowadziła do remisu 4:4, a później set przeszedł do tie-breaka, który również był bardzo wyrównany. Tauson miała dwie piłki setowe przy wyniku 6:4, natomiast nie wykorzystała swojego podania. Duńska tenisistka obroniła jednego meczbola, natomiast Osaka wygrała tie-breaka 9:7.

Osaka awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Montrealu i zagra tam z Kanadyjką Victorią Mboko, która pokonała 1:6, 7:5, 7:6 Jelenę Rybakinę. Osaka zagra w swoim pierwszym finale od stycznia tego roku, gdy musiała skreczować przy wyniku 4:6 w Auckland, gdzie rywalizowała z Clarą Tauson. To też pierwszy finał turnieju rangi WTA 1000 od trzech lat, kiedy to przegrała w Miami z Igą Świątek.

"Wiktorowski dołączył do Osaki na okres próbny w Kanadzie i jak dotąd nowy trener radzi sobie świetnie. Wiktorowski specjalizuje się w upraszczaniu gry. Osaka grała prosty tenis przez cały tydzień w Montrealu. A teraz jest w finale wielkiego turnieju, czyli dokładnie tam, gdzie chciała być" - pisał "The Athletic".

Zobacz też: Kiedy mecz Świątek w Cincinnati? Już wszystko jasne

Finał turnieju w Montrealu między Victorią Mboko a Naomi Osaką odbędzie się o północy czasu polskiego, w nocy z czwartku na piątek.