Amerykanie poszli na całość! Rekordowe pieniądze za US Open

Już tylko jeden turniej wielkoszlemowy został w tenisowym kalendarzu na 2025 rok. Mowa oczywiście o US Open, które rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia. Nowojorski Wielki Szlem nie jest najbardziej prestiżowym z czwórki, a nie brakuje głosów, że nawet najmniej. Jednak niezależnie od tego organizatorzy ewidentnie bardzo chcą, by tenisiści mieli szczególną motywację do przybywania do Nowego Jorku. Są nią oczywiście pieniądze.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Wszystko jest większe w Teksasie. W Nowym Jorku tym razem też

US Open już wcześniej miało najwyższą pulę nagród ze wszystkich turniejów, jednak to, co Amerykanie postanowili zrobić w tym roku, nie mieści się w głowie. Postanowili oni pobić absolutny rekord i ogłosili, że tegoroczna pula dla obu singlowych turniejów wyniesie aż 90 milionów dolarów! Nigdy wcześniej żaden tenisowy turniej nie oferował tak wysokich premii. Kwoty, które za dotarcie do poszczególnych etapów mogą zarobić Iga Świątek, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka i inni robią duże wrażenie.

Takich pieniędzy jeszcze nie było

Przede wszystkim nagroda dla triumfatorów. Rok temu Aryna Sabalenka oraz Jannik Sinner za zwycięstwa otrzymali po 3,6 miliona dolarów. W tym roku będzie to już aż 5 milionów dolarów. Oznacza to wzrost o 39 procent. Tym razem sam finalista będzie mógł liczyć na 2,5 miliona. Dodajmy do tego jeszcze pieniądze, które będą do zgarnięcia w nowym formacie miksta. Iga Świątek zagra w nim w duecie z Casperem Ruudem, a zwycięzcy mogą liczyć na okrągły milion dolarów.

Nowy mikst będzie mieć formę dwudniowego turnieju dla szesnastu duetów i odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia. Rywalizacje singlowe wystartują 24 sierpnia, a zakończą się 7 lipca. Rok temu Iga Świątek dotarła w Nowym Jorku do ćwierćfinału, pokonana w nim przez Jessicę Pegulę.

Nagrody dla uczestników US Open w grze singlowej: