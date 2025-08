Świątek wycofała się z turnieju? Jest głos ze sztabu Polki

Iga Świątek ma za sobą występ w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Polka dotarła tam do czwartej rundy, gdzie przegrała 6:7 (1), 3:6 z Dunką Clarą Tauson. - Zdecydowanie w tie-breaku popełniłam za dużo błędów. W drugim secie czułam, że Clara nabrała rozpędu, a ja nie potrafiłam wystarczająco dobrze rozwiązywać problemów. Czuję, że popełniłam te same błędy, co pod koniec mojego sezonu na kortach twardych w marcu - mówiła Świątek w rozmowach z dziennikarzami. Teraz Iga przenosi się do Cincinnati na drugi turniej WTA 1000.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Świątek wycofa się z turnieju w Cincinnati? Kluczowy głos. "Oczywiście zagra"

W rozpisce treningów przy okazji zbliżającego się turnieju w Cincinnati można było zauważyć, że Świątek nie jest w niej zapisana. W związku z tym w sieci pojawiły się komentarze sugerujące, że być może Iga wycofała się z tego turnieju. "Zapytałem zespół Igi Świątek, czy plany bez zmian, bo faktycznie kolejny dzień nie ma jej w rozpisce treningów. Pewnie dostała parę dni wolnego. A Daria Sulgostowska potwierdza, że Iga w Cincy oczywiście zagra" - napisał Michał Chojecki z "Super Expressu".

Warto dodać, że turniej WTA 1000 w Cincinnati odbędzie się w dniach 7-18 sierpnia, a tytułu z zeszłego roku będzie bronić Aryna Sabalenka. Wówczas Białorusinka wygrała w finale 6:3, 7:5 z Amerykanką Jessicą Pegulą.

Chaos wokół turnieju w Cincinnati. "Zero informacji"

Aktualnie wokół turnieju WTA 1000 w Cincinnati panuje ogromny chaos informacyjny, bo organizatorzy oficjalnie nie opublikowali żeńskiej drabinki, a uczynili to jedynie w przypadku męskiej części turnieju. Drabinkę turnieju można było znaleźć na stronie tnnslive.com, ale wciąż należy zaznaczyć, że nie jest to potwierdzona drabinka.

"Totalny chaos przy turnieju kobiecym w Cincinnati. Losowanie drabinki miało być we wtorek, nie podano godziny, oczywiście bez transmisji, teraz lata po Twitterze drabinka jak niżej, ale na stronie WTA czy samego turnieju zero informacji o niej, na tej drugiej tylko dali męską" - zauważył Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Zobacz też: Switolina przegrała z Osaką. Haniebne, co się stało po meczu

Jeżeli jednak ta drabinka się potwierdzi, to Świątek zagra na samym początku turnieju WTA 1000 w Cincinnati z Rosjanką Anastazją Potapową lub jedną z kwalifikantek. W kolejnych rundach Świątek może trafić odpowiednio na Ukrainkę Martę Kostiuk (III runda), Magdalenę Fręch lub Dianę Sznajder (IV runda), Amandę Anisimovą (ćwierćfinał) czy Arynę Sabalenkę (półfinał).

Relacje tekstowe na żywo z meczów Igi Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.