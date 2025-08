Dwa miesiące i koniec. Rywalka Świątek powiedziała dość

Diana Sznajder miała znakomity sezon 2024, w trakcie którego wygrała cztery turnieje rangi WTA, a także nieoczekiwanie została wicemistrzynią olimpijską w deblu. Od tamtego czasu nie straciła kompletnie formy - bo wciąż znajduje się na wysokim, 17. miejscu w rankingu WTA. Inna sprawa, że w tegorocznym Wimbledonie oraz Roland Garros zdołała odnieść łącznie tylko dwa zwycięstwa, a w Montrealu odpadła już po jednym rozegranym meczu.

Diana Sznajder zmienia trenera. Koniec współpracy z topowym fachowcem

Seria nieudanych występów najwidoczniej sprawiła, że cierpliwość Rosjanki się wyczerpała. Za pośrednictwem portalu "UbiTennis" Carlos Martinez ogłosił, że nie jest już trenerem 21-letniej tenisistki. Oto co przy okazji powiedział:

- Jest to trochę trudne do zrozumienia, bo zacząłem pracować z Dianą w Queens. Spędziłem z nią więc tylko sezon na trawie. Potem jeszcze wylecieliśmy do Montrealu, a po tym, jak turniej się dla niej zakończył, zdecydowaliśmy się powiedzieć "stop". Według mnie niektóre rzeczy nie wyglądały, tak jak powinny. Myślę, że ona sądziła podobnie. Nie wiem. Ale uznaliśmy, że to dobry moment, aby to zakończyć. Wiem, że teraz próbuje swoich sił z Saschą.

Martinez nie jest przypadkowym trenerem - w przeszłości prowadził do sukcesów Simonę Halep, Darię Kasatkinę czy Clarę Tauson. Stąd fakt, że Sznajder pracowała z nim przez mniej niż dwa miesiące, jest trochę zaskakujący. Jak zdradził sam Hiszpan: nowym trenerem 21-latki prawdopodobnie będzie Sasha Bajin. To kolejny uznany szkoleniowiec, który ma w CV współprace z Naomi Osaką oraz Karoliną Pliskovą, a więc dwiema mistrzyniami wielkoszlemowymi.