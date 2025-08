Wszystko jasne. Rywalka czeka już na Świątek w ćwierćfinale w Montrealu

Iga Świątek (3. WTA) jest już w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Montrealu. Zanim jednak nasza tenisistka wyszła na kort IGA Stadium, to poznała potencjalną rywalkę w ćwierćfinale. Ta została wyłoniona w meczu Madison Keys (8. WTA) z Karoliną Muchovą (14. WTA).

Madison Keys w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Montrealu

Pierwszy set rozpoczął się dobrze dla Karoliny Muchovej. Czeszka obroniła break point, a w następnym gemie przełamała rywalkę, wygrała gema przy swoim podaniu do zera i prowadziła 3:1. Następnie przyszła odpowiedź Keys, która od razu odrobiła straty i... znowu została przełamana. Było 4:3 dla Muchovej, która przewagi przełamania już nie wypuściła z rąk. Po 41 minutach wygrała pierwszą partię 6:4.

Drugi set był bez większych zwrotów akcji. Keys przede wszystkim utrzymywała swój serwis, przełamała Muchovą przy wyniku 2:1 i to wystarczyło. W kolejnych gemach to Amerykanka miała kolejnego break pointa, ale Czeszka wybroniła się z tej sytuacji. Nie była jednak w stanie odrobić strat. Dobrze serwująca w tym secie Keys wygrała go 6:3 w 39 minut.

Trzeci set to był zwrot za zwrotem. Keys zaczęła świetnie - od przełamania i prowadzenia 2:0, żeby kilka minut później przegrywać 2:3. Przy wyniku 2:2 miała trzy break pointy z rzędu, ale nie wykorzystała żadnego! Od tego momentu obie panie pilnowały serwisu. Przy stanie 5:4 Muchova miała dwie piłki meczowe, ale Keys wyszarpała tego gema, w którym obie wymieniły 14 piłek.

W kolejnym gemie Keys przełamała Muchovą po fantastycznym bekhendzie zagranym w sam narożnik. Amerykanka była bliżej wygrania, prowadząc w trzecim secie 6:5 i mając własne podanie. Nie pozostawiła wątpliwości i po 2 godzinach oraz 20 minutach wygrała cały mecz.

Madison Keys - Karolina Muchova 4:6, 6:3, 7:5

W czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Montrealu Iga Świątek zmierzy się z Clarą Tauson (19. WTA). Obie panie miały okazję nie tak dawno rywalizować w czwartej rundzie Wimbledonu, w której Polka wygrała 6:4, 6:1. Dotychczas Świątek z Tauson grały ze sobą trzykrotnie i wszystkie te spotkania wygrała sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa. Początek tego spotkania o północy polskiego czasu w nocy z niedzieli na poniedziałek.