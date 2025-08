Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 po zwycięstwie 6:2, 6:2 nad Niemką Evą Lys. Kolejną rywalką Polki będzie Dunka Clara Tauson. Obie zawodniczki spotkały się ze sobą w czwartej rundzie Wimbledonu. Wtedy Świątek wygrała 6:4, 6:1. - Nie mogłam oddychać i ciężko mi się grało przeciwko Idze. Jeśli chcesz pokonać Świątek, musisz być w 110 proc. gotowy. Ja byłam pewnie gotowa na 30 proc. i nie czułam się szczególnie dobrze - mówiła Tauson po porażce na Wimbledonie. Teraz będzie miała okazję do rewanżu na Świątek.

Tak skończy się mecz Świątek - Tauson. "Polski walec nabiera rozpędu"

Jak może wyglądać starcie Świątek z Tauson? Portal tennis.com uważa, że Tauson "nie jest idealną przeciwniczką, która mogłaby spowolnić Świątek". Do największych atutów Dunki należy mocny serwis i duża siła uderzeń, co może potencjalnie zaskoczyć Świątek. "Czy to znów 2022 rok, kiedy jedyne pytanie, które warto było zadać, brzmiało: Czy ktokolwiek może powstrzymać Igę? Jeszcze nie dotarliśmy do tego punktu" - czytamy w artykule.

"Tauson gra w tym sezonie na wyższym poziomie, niż pokazała na Wimbledonie. Potrafi walczyć z każdym, o czym Świątek doskonale wie. Tauson będzie musiała być w najlepszej formie, by pokonać Igę. Świątek ma przewagę szybkości, a jej styl gry może być właśnie tym, czego potrzeba, by uniemożliwić Tauson dobre uderzenie piłką" - dodaje tennis.com. "Polski walec zdaje się znów nabierać rozpędu" - piszą dziennikarze.

To będzie czwarte starcie między Tauson a Świątek w karierze. W 2019 r. Polka wygrała 6:3, 7:6 (7) w turnieju Fed Cup. Potem pokonała Dunkę 6:7 (3), 6:2, 6:1 w trzeciej rundzie Indian Wells. Trzeci triumf przyszedł podczas tegorocznego Wimbledonu. Do tej pory Świątek nie grała z Tauson tylko na mączce - poza tym zmierzyła się z tą rywalką na każdej nawierzchni.

Mecz Świątek - Tauson odbędzie się nie wcześniej, niż w północy czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wcześniej na korcie centralnym, od godz. 18:30 czasu polskiego, pojawią się Madison Keys i Karolina Muchova, a także Naomi Osaka i Anastazja Sewastowa.

