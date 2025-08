Rosjanka została zapytana: Sabalenka czy Świątek? Króciutka odpowiedź

Diana Sznajder to jedna ze wschodzących gwiazd tenisa. Niedawno skończyła 21 lat, a już powoli puka do TOP10 światowego rankingu. Za pośrednictwem tenisowego portalu "First&Red" usłyszała hipotetyczne pytanie: kogo wolałaby ograć w finale wielkoszlemowego turnieju - Igę Świątek czy Aryna Sabalenkę? To zaskakujące, co odpowiedziała Rosjanka.