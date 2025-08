Świetne wieści dla Świątek! Tak wygląda drabinka w Montrealu

Iga Świątek gra dalej w turnieju WTA 1000 w Montrealu. W III rundzie wygrała 6:2, 6:2 z Evą Lys i szykuje się do walki o ćwierćfinał. Z turniejem pożegnały się za to inne faworytki m.in. Jessica Pegula i Belinda Bencić. A to sprawia, że potencjalna droga Polki do finału wygląda nieco inaczej. Na kogo może więc trafić w kolejnych rundach? Tak wygląda jej drabinka.